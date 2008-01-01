"Мы для них готовили старый дворец". Генменеджер "Ак Барса" - о домашних играх "Барыса" в Казани

Столичный клуб начнет сезон на выезде.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 12:29
Генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов сообщил, что казанский клуб готов был предоставить ледовую арену "Барысу" для проведения домашних матчей.

"Президент клуба вел переговоры с Аскаром Маминым (президент Казахстанской федерации хоккея). На тот момент в Казахстане была страшная эпидемия коронавируса, мы для них готовили старый дворец. Но буквально неделю назад казахстанская сторона сообщила, что будет делать все, чтобы проводить матчи у себя дома. Возможно, по той схеме, что придумали в Риге", - приводит слова функционера Sport24.ru.

"Барыс" первый официальный матч проведет на выезде против рижского "Динамо" 3 сентября.  

В новом сезоне КХЛ сыграют 23 клуба. Регулярный чемпионат стартует 2 сентября и продлится до 27 февраля, количество игровых дней - 142.

Каждый из 23 клубов проведет по 60 матчей. Два раза все клубы сыграют между собой (44 матча), еще восемь-десять матчей - с командами своего дивизиона и шесть-восемь - с клубами соседнего дивизиона своей конференции. Всего на первом этапе будет сыграно 690 матчей.
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 12:29
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