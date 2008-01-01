"Не перегнуть палку". Тренер "Барыса" - о легионерах, форме команды перед КХЛ и сборной Казахстана

По словам специалиста, он думает только о клубном турнире.

Юрий Михайлис. Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 16:35
Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис рассказал о своих приоритетах перед стартом в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и прокомментировал возможность возглавить сборную Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я знаю, что говорят, что человек, который работает в клубе, должен возглавить сборную. Я пока об этом не думал. Для меня важнее чемпионат КХЛ, это для меня вызов", - поделился Михайлис.

Рассказал тренер и о коротком подготовительном этапе. По его словам, условия непростые, но его штаб работает над исправлением ситуации.

"Тяжело начинать сборы последними в КХЛ. Вышли на лед девять человек основного состава. Потом подъехали канадцы 14 августа. Европейцы - 18-го числа. На лед встали 26-го. Тяжело их привести к общему знаменателю. Чтобы команда близко выглядела в физическом состоянии.

Тяжело. Опять же, мы форсировали сборы и смотрели на физическое состояние ребят, чтобы не перегнуть палку. Приехавшим иностранцам акклиматизация дается очень тяжело. Думаю, что потихоньку и все вместе, мы исправим эту ситуацию".

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Ранее стало известно, что "Барысу" сократили бюджет, но в команде с пониманием отнеслись к ситуации. Скорее всего, что в новом сезоне не будет форварда Дастина Бойда, а на его место пригласят защитника.

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Добавим, что "Барыс" проводит контрольные игры с казахстанскими клубами перед стартом в КХЛ. После двух встреч с "Торпедо" была обыграна "Сарыарка", а главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис остался недоволен игрой новичка Якоба Лильи.

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Сегодня 16:35
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