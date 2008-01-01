"Барыс" забросил восемь шайб и разгромил "Сарыарку"

Хоккеисты "Барыса
" одержали волевую победу над карагандинской "Сарыаркой
" в товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра прошла сегодня, 27 августа, на "Барыс-Арене" в Нур-Султане и завершилась со счетом 8:2.
На пятой минуте "Сарыарка" вышла вперед шайбы Владислава Кулиева
, но "Барыс" ответил на это точными бросками Антона Сагадеева
на девятой, Алихана Асетова
на 17-й, Линуса Виделля
на 24-й, Егора Петухова
на 33-й, Дмитрия Гуркова
на 51-й, Никиты Михайлиса
на 53-й, Даррена Дица
на 55-й и Дмитрия Шевченко
на 59-й.
В концовке "Сарыарка" смогла сократить счет - за 11 секунд до сирены отличился Александр Борисевич
.
По договоренности сторон, команды также провели буллитную серию - в ней со счетом 2:1 победила "Сарыарка".
Полный матч
:
29 августа "Барыс" и "Сарыарка" проведут второй матч в столице. Он начнется в 17:00.
Ранее "Барыс" провел два матча против усть-каменогорского "
Торпедо". Первую встречу команда Юрия Михайлиса проиграла
со счетом 1:2 в овертайме, а во второй взяла реванш
- 6:4.
Две контрольные игры успела провести и "Сарыарка", которая сначала разгромила "Номад" - 8:0, а затем уступила "Торпедо" по буллитам - 1:2.