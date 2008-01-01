"Барыс" забросил восемь шайб и разгромил "Сарыарку"

Для обоих клубов этот матч стал третьим в межсезонье.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 21:11
Хоккеисты "Барыса" одержали волевую победу над карагандинской "Сарыаркой" в товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz

Игра прошла сегодня, 27 августа, на "Барыс-Арене" в Нур-Султане и завершилась со счетом 8:2. 

На пятой минуте "Сарыарка" вышла вперед шайбы Владислава Кулиева, но "Барыс" ответил на это точными бросками Антона Сагадеева на девятой, Алихана Асетова на 17-й, Линуса Виделля на 24-й, Егора Петухова на 33-й, Дмитрия Гуркова на 51-й, Никиты Михайлиса на 53-й, Даррена Дица на 55-й и Дмитрия Шевченко на 59-й. 

В концовке "Сарыарка" смогла сократить счет - за 11 секунд до сирены отличился Александр Борисевич

По договоренности сторон, команды также провели буллитную серию - в ней со счетом 2:1 победила "Сарыарка". 

Полный матч:



29 августа "Барыс" и "Сарыарка" проведут второй матч в столице. Он начнется в 17:00.

Ранее "Барыс" провел два матча против усть-каменогорского "Торпедо". Первую встречу команда Юрия Михайлиса проиграла со счетом 1:2 в овертайме, а во второй взяла реванш - 6:4.

Две контрольные игры успела провести и "Сарыарка", которая сначала разгромила "Номад" - 8:0, а затем уступила "Торпедо" по буллитам - 1:2. 
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