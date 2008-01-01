"Не понравился мне он". Тренер "Барыса" - о разгромной победе, форварде из Швеции, Фрэттине и Месси

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис
после контрольного матча с "Сарыаркой"
из Караганды перед сезоном в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) прокомментировал отсутствие
в заявке двух ведущих вратарей и канадского форварда Мэтта Фрэттина
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Столичный клуб одержал вторую победу подряд в контрольных играх перед сезоном в КХЛ: вслед за результативным матчем
с "Торпедо" подопечные Михайлиса обыграли "Сарыарку".
- Вы говорили, что игрокам нужна игровая практика, но мы не увидели Фрэттина. С чем это связано? Изменились и первые два звена.
- Дали не то, чтобы отдохнуть. Дали отдельно поработать в зале. Самочувствие такое и физическое состояние. И опять же, у нас новые игроки, которые были готовы выйти. Да, были у них проблемы, но они вписались.
- Сегодня мы увидели Каратаева, значит в следующем матче выйдет Кудрявцев. Прокомментируйте замену основных вратарей.
- Каратаев здорово сыграл и в некоторых моментах он нас просто выручил. Надежно сыграл. У нас есть тренер по вратарям - он решает, кто будет играть.
- Вписался ли Якоб Лилья? Три матча сыграл - может быть, вы от него больше ждете?
- Поставили его в первое звено, хотели посмотреть, как он будет с Линусом Виделлем разговаривать и играть. Так скажем, не понравилась мне его игра в первой тройке. Парень неделю занимался и был во второй тройке с Волком и Михайлисом и более-менее у них что-то получалось.
Попробовали поставить вместо Фрэттина - не пошло. В третьем периоде поставили в звено, где он играл. Начали они моменты создавать. Конечно, мы ждем от него многого, и я надеюсь, что он воспрянет. Будет отдавать, забивать и приносить пользу команде.
- "Барыс" подхватил тренд и пригласил Лионеля Месси. И ему даже отдали 10 номер. Как вы относитесь к такой шутке?
- Категорично нет. Мне такие шутки не нравятся. Это не допустимо, мне кажется.
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Добавим, что вторая встреча "Барыса" с "Сарыаркой" пройдет 29 августа, и начнется в 17:00 по столичному времени. В КХЛ "Барыс" начнет выступление 3 сентября в Риге, где соперником станет местное "Динамо".
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