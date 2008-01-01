"Барыс" не включил Карлссона, Ортио и Фрэттина в состав на первый матч с "Сарыаркой"

Игра пройдет в Нур-Султане.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 18:17
Столичный "Барыс" объявил состав на товарищеский матч с карагандинской "Сарыаркой".

Игра начнется в 19:00 по времени Нур-Султана, а посмотреть ее в прямом эфире можно будет здесь

В состав "Барыса" не попали два вратаря - голкипер сборной Казахстана Хенрик Карлссон и финн Йони Ортио, а также канадский форвард Мэтт Фрэттин. Основным вратарем будет 20-летний Денис Каратаев, выступавший за "Номад" и "Снежных Барсов". 

Состав "Барыса":
вратари: основной - Каратаев, запасной - Кудрявцев;
первое звено: Лилья - Виделль - Старченко, Диц (капитан) - Орехов;
второе: Михайлис - Волк - Шестаков, Маклюков - Шалапов;
третье: Акользин - Сагадеев - Шевченко, Метальников - Сведберг;
четвертое: Асетов - Гурков - Петухов, Гайтамиров - Полохов;
игрок без звена: Панюков.

Прямая трансляция матча "Барыс" - "Сарыарка"

29 августа "Барыс" и "Сарыарка" проведут второй матч в столице. Он начнется в 17:00.

Предыдущие две товарищеские игры "Барыс" провел с усть-каменогорским "Торпедо". Первую встречу команда Михайлиса проиграла со счетом 1:2 в овертайме, а во второй взяла реванш - 6:4.
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Сегодня 18:17
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