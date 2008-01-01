"Барыс" не включил Карлссона, Ортио и Фрэттина в состав на первый матч с "Сарыаркой"

Столичный "Барыс
" объявил состав на товарищеский матч с карагандинской "Сарыаркой
".
Игра начнется в 19:00 по времени Нур-Султана, а посмотреть ее в прямом эфире можно будет здесь
.
В состав "Барыса" не попали два вратаря - голкипер сборной Казахстана Хенрик Карлссон
и финн Йони Ортио
, а также канадский форвард Мэтт Фрэттин
. Основным вратарем будет 20-летний Денис Каратаев
, выступавший за "Номад" и "Снежных Барсов".
Состав "Барыса"
:
вратари
: основной - Каратаев, запасной - Кудрявцев;
первое звено
: Лилья - Виделль - Старченко, Диц (капитан) - Орехов;
второе
: Михайлис - Волк - Шестаков, Маклюков - Шалапов;
третье
: Акользин - Сагадеев - Шевченко, Метальников - Сведберг;
четвертое
: Асетов - Гурков - Петухов, Гайтамиров - Полохов;
игрок без звена
: Панюков.
Прямая трансляция матча "Барыс" - "Сарыарка"
29 августа "Барыс" и "Сарыарка" проведут второй матч в столице. Он начнется в 17:00.
Предыдущие две товарищеские игры "Барыс" провел с усть-каменогорским "Торпедо"
. Первую встречу команда Михайлиса проиграла
со счетом 1:2 в овертайме, а во второй взяла реванш
- 6:4.