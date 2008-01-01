Первый матч "Барыса" в новом сезоне КХЛ пройдет со зрителями

Есть ряд ограничений.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 17:25
Власти Латвии разрешили присутствие не более 1000 зрителей на домашних матчах рижского "Динамо" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сентябре, сообщает официальный сайт клуба. 

Первым соперником "Динамо" в новом сезоне станет казахстанский "Барыс". Игра пройдет 3 сентября и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. 

На матчи "Динамо" не будут допущены люди, которые были на самоизоляции и домашнем карантине и имеющие признаки инфекционных респираторных заболеваний. Болельщикам рекомендуется соблюдать на арене дистанцию в два метра, гигиенические требования и носить маски.

На данный момент открыта продажа билетов на два первые матча - против "Барыса" и финского "Йокерита", который пройдет 5 сентября. Всего в сентябре "Динамо" проведет семь игр на своем льду. 
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Хоккей КХЛ
0
Сегодня 17:25
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