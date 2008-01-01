Первый матч "Барыса" в новом сезоне КХЛ пройдет со зрителями

Власти Латвии разрешили присутствие не более 1000 зрителей на домашних матчах рижского "Динамо
" в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) в сентябре, сообщает официальный сайт
клуба.
Первым соперником "Динамо" в новом сезоне станет казахстанский "Барыс". Игра пройдет 3 сентября и начнется
в 20:00 по времени Нур-Султана.
На матчи "Динамо" не будут допущены люди, которые были на самоизоляции и домашнем карантине и имеющие признаки инфекционных респираторных заболеваний. Болельщикам рекомендуется соблюдать на арене дистанцию в два метра, гигиенические требования и носить маски.
На данный момент открыта продажа билетов на два первые матча - против "Барыса" и финского "Йокерита", который пройдет 5 сентября. Всего в сентябре "Динамо" проведет семь игр на своем льду.