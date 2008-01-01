"Барыс" сообщил об изменении начала времени первого матча в новом сезоне КХЛ

Перенесено время начала двух матчей "Барыса" против рижского "Динамо" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает официальный сайт казахстанского клуба.



Игра в столице Латвии, которая станет для команд первой в сезоне, пройдет 3 сентября и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Начало сдвинуто на 2,5 часа.



Матч "Барыс" - "Динамо", которой пройдет 18 сентября, стартует в 17:00. Начало сдвинуто на 2,5 часа.



Календарь всех матчей "Барыса" в новом сезоне КХЛ



В новом сезоне КХЛ сыграют 23 клуба. Регулярный чемпионат стартует 2 сентября и продлится до 27 февраля, количество игровых дней - 142.



Каждый из 23 клубов проведет по 60 матчей. Два раза все клубы сыграют между собой (44 матча), еще восемь-десять матчей между командами своего дивизиона и шесть-восемь - с клубами соседнего дивизиона своей конференции. Всего на первом этапе будет сыграно 690 матчей.