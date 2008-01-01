"Барыс" объявил о трансфере Месси

Аргентинец решил покинуть "Барселону"

Лионель Месси. Фото: ©Reuters
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 12:41
Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" отреагировал на новости о решении нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси уйти из "Барселоны".

"Не можем больше это скрывать! Из "Барсы" в "Барыс". Просили топовый трансфер? Пожалуйста. Только пока никак не можем приучить выходить на тренировку в шлеме и оставлять мяч в раздевалке!

P. S. Как вы думаете, Никита уступит свой номер легенде?", - говорится в сообщении "Барыса" в instagram.


Ранее Vesti.kz также нашли Месси новый клуб. Причем сразу пять команд в казахстанской премьер-лиге.


25 августа Месси сообщил руководству "Барселоны", что собирается покинуть клуб. Форвард решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. В соглашении аргентинца прописаны отступные в 70 миллионов евро.

Месси - воспитанник "Барселоны", лучший бомбардир в истории клуба. В составе "сине-гранатовых" он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. 
Метки:
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 12:41
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