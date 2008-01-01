Прямая трансляция третьего контрольного матча "Барыса" в новом сезоне

В первых двух играх команда Михайлиса победила и проиграла.

Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 11:05
Сегодня, 27 августа, "Барыс" проведет третий контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса сыграют с карагандинской "Сарыаркой". Встреча пройдет в Нур-Султане на "Барыс-Арене" и начнется в 19:00.



29 августа команды проведут второй матч. Он начнется в 17:00.

Предыдущие две товарищеские игры "Барыс" провел с усть-каменогорским "Торпедо". Первую встречу команда Михайлиса проиграла со счетом 1:2 в овертайме, а во второй взяла реванш - 6:4.
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 11:05
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