Прямая трансляция третьего контрольного матча "Барыса" в новом сезоне

Сегодня, 27 августа, "Барыс"
проведет третий контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Подопечные Юрия Михайлиса
сыграют с карагандинской "Сарыаркой"
. Встреча пройдет в Нур-Султане на "Барыс-Арене" и начнется в 19:00.
29 августа команды проведут второй матч. Он начнется в 17:00.
Предыдущие две товарищеские игры "Барыс" провел с усть-каменогорским "Торпедо"
. Первую встречу команда Михайлиса проиграла
со счетом 1:2 в овертайме, а во второй взяла реванш
- 6:4.