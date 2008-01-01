Он заиграет? Как в "Барысе" не может раскрыться двухметровый защитник из сборной Казахстана

Защитник сборной Казахстана Никита Клещенко
дебютировал в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ), но проявить себя сполна не сумел. Двухметровый игрок мог побороться за ведущую позицию, а сейчас может остаться без игрового времени. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz
.
Клещенко в системе "Барыса" присмотрел Андрей Скабелка
и дал игровое время в КХЛ. Скорее всего, белорусский тренер рассчитывал, что защитник окрепнет и заменит травмированного Виктора Сведберга
. Не получилось. Уроженцу России не всегда хватало хладнокровия, ведь он после ВХЛ сразу должен был адаптироваться в турнире посильнее.
Около 14 минут за матч, когда была перспектива играть в топ-6 ротации, слабое достижение. Две голевые передачи в 23 матчах. Не много. Надеемся, и сам защитник рассчитывает на большее. Можно предположить, что у Юрия Михайлиса
есть первые две пары защитников, а вот за оставшиеся места можно побороться.
В конкурентах более опытные Алексей Маклюков
с Леонидом Метальниковым
, которые способны подняться повыше по ротации, но ниже мы их вряд ли увидим. Не так стабилен может быть Валерий Орехов
, но у него высокий уровень доверия. Есть еще группа молодых исполнителей, которые также хотят поиграть за основной состав.
Как же быть Клещенко? Высокий и быстрый защитник может оказаться в фаворитах, а может и ни с чем. "Спасательный" вариант с "Номадом" уже не так актуален, ведь тот играет в чемпионате Казахстана, а не в ВХЛ. В жесткой конкуренции за место в составе "69-й" номер не выглядит фаворитом, хотя мог бы играть более заметную роль. Не так много времени, чтобы изменить ситуацию.
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Завтра, 27 августа, "Барыс" сыграет контрольный матч с "Сарыаркой" из Караганды. Через два дня, 29 августа, пройдет повторная игра.
Официальные игры для казахстанского клуба стартуют 3 сентября. Первым соперником в КХЛ станет рижское "Динамо".
Фото: ХК "Барыс"©
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