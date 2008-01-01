Ассистент из Швеции. Как использует "Барыс" форварда-новичка из НХЛ

Снайпер провел две встречи за столичный клуб.

Якоб Лилья. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 21:21
Форвард сборной Швеции Якоб Лилья стал самым заметным новичком "Барыса" в межсезонье перед стартом в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), и может помочь раскрыться казахстанскому снайперу Никите Михайлису. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

27-летний форвард приехал в Казахстан из НХЛ, где выступал за "Коламбус Блю Джекетс". Американский опыт оказался не очень удачным, ведь Лилья решил вернуться в европейский турнир. Выбрал "Барыс", где есть дефицит в сильных исполнителях линии нападения. Рассчитывал он, возможно, оказаться в тройке с соотечественником Линусом Виделлем, но попал в перспективное звено.

Их трио с Кертисом Волком и Никитой Михайлисом выглядит очень интересно на бумаге. Все они умеют раздавать и забивать. Особая роль, конечно, у "десятого" номера. Он должен стать снайпером, а напарники - ассистентами. И если канадец работает в этом направлении не первый сезон, то шведский новичок может стать еще одной серьезной подмогой. В последнем своем европейском сезоне Лилья отдал 30 передач и забил 15 голов.

Пока звено себя не проявило, но, скорее всего, именно в таком сочетании они вступят в сезон КХЛ. Речь не идет о запрете бросать по воротам, или каких-то других ограничениях. Лилья, как и Волк, могут помочь Михайлису еще больше раскрыть его снайперские характеристики. Когда у тебя есть два квалифицированных ассистента, то и забивать можно больше, ведь голевые моменты будут происходить чаще. 



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Таким образом, "Барыс" может получить сразу два звена, которые будут очень опасны в атаке. Роли иных сочетаний немного другие, но и от них может исходить угроза. Надеемся, Михайлис с партнерами найдут игровую химию в КХЛ.

Игры для казахстанского клуба в турнире стартуют 3 сентября. Первым соперником станет рижское "Динамо". До КХЛ казахстанской осталось провести две контрольные игры с "Сарыаркой" из Караганды.

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Барыс в КХЛ КХЛ Швеция Лилья Якоб Михайлис Никита НХЛ
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Сегодня 21:21
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