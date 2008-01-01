Матч с "Автомобилистом" отменен. "Барыс" не сыграет с клубами КХЛ перед стартом сезона

Первую официальную игру астанчане проведут 3 сентября.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 12:23
Хоккейный клуб "Барыс" на своем официальном сайте сообщил, что отменен выездной контрольный матч с "Автомобилистом", который должен был пройти 31 августа в Екатеринбурге.

Таким образом, следующую встречу после двух товарищеских поединков с "Сарыаркой" подопечные Юрия Михайлиса проведут уже в рамках регулярного чемпионата КХЛ. 3 сентября "Барыс" сыграет в Риге с местным "Динамо".

Отметим, что ранее у трети хоккеистов основного состава "Автомобилиста" было выявлено заражение коронавирусом. 

Спарринги с "Сарыаркой" состоятся 27 и 29 августа. В составе "Барыса" есть два-три молодых игрока, которые могут сыграть в новом сезоне КХЛ.
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 12:23
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