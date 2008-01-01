Матч с "Автомобилистом" отменен. "Барыс" не сыграет с клубами КХЛ перед стартом сезона

Хоккейный клуб "Барыс"
на своем официальном сайте
сообщил, что отменен выездной контрольный матч с "Автомобилистом"
, который должен был пройти 31 августа в Екатеринбурге.
Таким образом, следующую встречу после двух товарищеских поединков с "Сарыаркой" подопечные Юрия Михайлиса проведут уже в рамках регулярного чемпионата КХЛ. 3 сентября "Барыс" сыграет в Риге с местным "Динамо".
Отметим, что ранее у трети хоккеистов основного состава "Автомобилиста" было выявлено заражение коронавирусом.
Спарринги с "Сарыаркой" состоятся 27 и 29 августа. В составе "Барыса" есть два-три молодых игрока
, которые могут сыграть в новом сезоне КХЛ.