Куда пропал Даррен Диц? Без голов капитана "Барыс" перестал забивать в большинстве

У клуба остается не так много времени до старта сезона.

Даррен Диц с Юрием Михайлисом. Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 21:03
В контрольных играх "Барыса" перед стартом в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) только защитник Леонид Метальников заработал балл за результативность - другие игроки обороны в протоколе матчей не отметились. Некоторые моменты формирования состава в защитной линии и ее продуктивность - в материале корреспондента Vesti.kz.

В столичной команде сформировалась группа защитников, на которых делают ставку. Практически все они участвовали в контрольных играх. Не было только Алексея Маклюкова, который остался на карантине на базе клуба. Наигрывают и молодых хоккеистов, но вряд ли 18-летний Артем Королев или 20-летний Тамирлан Гайтамиров сразу попадут в состав и будут определять игру.

Что касается контрольных матчей, то низкую результативность можно объяснить еще и тем, что "Барыс" не забил ни одного гола в большинстве. Именно в таких моментах у защитников наибольшие шансы на очки. Сразу "потерялся" и Даррен Диц, который из 14 шайб в прошлом сезоне половину отправил в ворота соперников при розыгрыше в неравных составах.

"Барыс" умеет разыгрывать большинство, но бригады пока не наиграны настолько, чтобы вносить эффективный момент в ход встречи. Проще говоря, оно не работает. Для отработки этого элемента осталось не так много времени. Начнет работать спецбригада, появятся очки у защитников или наоборот, но пока Диц с компанией "выпадает", а "Барыс" 120 минут без гола в неравных составах.

Состав защитников в контрольных играх

Первая пара

Валерий Орехов (21 год) - Даррен Диц (27 лет)

Вторая пара

Виктор Сведберг (29 лет) - Джесси Блэкер (29 лет)

Третья пара

Леонид Метальников (30 лет) - Кирилл Полохов (22 года)/Тамирлан Гайтамиров (20 лет)



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Добавим, что 27 и 29 августа "Барыс" проведет две контрольные игры с "Сарыаркой", а 3 сентября стартует в регулярном чемпионате КХЛ. Первым официальным соперником станет рижское "Динамо". 

Фото: ХК "Барыс"©

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Метки:
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Сегодня 21:03
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