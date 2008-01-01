"Барыс" объявил о подписании хоккеиста с опытом игры в США

Он играл на МЧМ.

Тамирлан Гайтамиров. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 15:08
Экс-капитан молодежной сборной Казахстана Тамирлан Гайтамиров подписал контракт с "Барысом". Об этом объявил официальный сайт клуба. 

Соглашение Гайтамирова рассчитано на сезон и носит двухсторонний характер, то есть защитник может играть в КХЛ и за фарм-клуб "Номад" в чемпионате Казахстана. 

С начала августа Гайтамиров находился в "Барысе" на просмотре. Он сыграл в двух контрольных матчах с усть-каменогорским "Торпедо" (1:2, 6:4).

20-летний Гайтамиров родился в Нур-Султане. С 2015 по 2020 год воспитанник столичного хоккея играл за клубы из США в различных юниорских лигах. Его последней командой был "Дес Мойнс", за который он в 23 матчах отметился тремя результативными передачами. 

В 2020 году Гайтамиров был капитаном молодежной сборной Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе в Чехии. В семи играх он отметился одной передачей.
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 15:08
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