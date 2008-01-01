Лучший бомбардир в плей-офф КХЛ, или как казахстанец оказался среди лидеров "Барыса"

Казахстанский форвард Антон Сагадеев
стал лучшим бомбардиром "Барыса"
в плей-офф Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ), а в новом сезоне ему подобрали новую роль на площадке. О "джокере" для Юрия Михайлиса
- в материале корреспондента Vesti.kz
.
26-летний центральный нападающий играет в третьей атакующей тройке, но три сезона подряд набирает десять и более очков. Успешно для Сагадеева стартовал недоигранный плей-офф, где забил три гола и отдал голевую передачу. Столько же набрал Линус Виделль
(1+3), но шведский лидер получал игрового времени почти в два раза больше.
Личный рекорд установил "89-й" номер и по набранным очкам - 19 (10+9). Пять его шайб стали победными (за прошлые сезоны была всего одна), а дважды он отличился в овертайме. Свыше 50 процентов выигранных вбрасываний приближают Сагадеева к пулу ведущих центрфорвардов команды, а в новом сезоне его роль только усилится.
Михайлис решил использовать нападающего при розыгрыше большинства четвертым игроком атаки. Эксперимент пока складывается не продуктивно, но Сагадеев не просто должен помогать партнерам, а это ведущие исполнители команды, но должен выигрывать ключевые вбрасывания, чтобы "Барыс" завладел шайбой.
Скорее всего, это сделано по одной причине - именно у Антона лучшая работа на "точке" из оставшихся в составе игроков. Лидировали Корбэн Найт
(60,7 процентов) с Дастином Бойдом
(53,7), но их обоих нет в "Барысе". Аркадию Шестакову
(59,3), возможно, еще не хватает опыта, а Кертис Волк
(46,1) проиграл Сагадееву.
Отрабатывает "89-й" номер и в меньшинстве, но можно ожидать, что будет это делать реже. Михайлис даже предполагал, что Сагадеев окажется в одном из ведущих звеньев, но нашел ему другую роль. Очень важную и ответственную. В контрольных встречах Антон уже открыл лицевой счет, но если и дальше его будут привлекать к розыгрышу большинства, то форвард должен обновить личные достижения.
"Барыс" получил скрытого лидера, который может выполнять большой объем работы. В выигрыше и хоккеист, и клуб. Если Сагадеев воспользуется шансом сполна, будет в выигрыше и сборная Казахстана.
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Напомним, первый официальный матч "Барыс" проведет 3 сентября в Риге с местным "Динамо". Перед стартом в КХЛ столичные хоккеисты проведут еще две-три контрольные игры: встречи с "Сарыаркой" состоятся 27 и 29 августа. Пятый матч с "Автомобилистом", которым команда Михайлиса должна закрыть сбор, может не состояться.
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Фото: ХК "Барыс"©