Клуб КХЛ расстался с бывшим нападающим "Барыса"

Московский "Спартак"
по обоюдному согласию расторг контракт с нападающим Геннадием Столяровым
, информирует официальный сайт клуба. Контракт хоккеиста был рассчитан до 30 апреля 2021 года.
В минувшем сезоне 33-летний Столяров принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых не забросил ни одной шайбы и сделал три результативные передачи при показателе полезности "-11". В плей-офф форвард не принимал участия.
В сезоне-2008/09 Столяров выступал за "Барыс"
. В составе казахстанского клуба он набрал набрал 21 (12+9) очко в 44 матчах.
Ранее нападающий выступал в КХЛ за подмосковный "Витязь", нижегородское "Торпедо", нижнекамский "Нефтехимик", череповецкую "Северсталь", московское "Динамо" и подмосковный ХК МВД. Всего на его счету 167 очков (62 гола и 105 передач) в 535 матчах КХЛ.