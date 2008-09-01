Клуб КХЛ расстался с бывшим нападающим "Барыса"

В лиге он набрал 167 очков в 535 матчах.

Геннадий Столяров. Фото: ХК "Спартак"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 10:32
Московский "Спартак" по обоюдному согласию расторг контракт с нападающим Геннадием Столяровым, информирует официальный сайт клуба. Контракт хоккеиста был рассчитан до 30 апреля 2021 года.

В минувшем сезоне 33-летний Столяров принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых не забросил ни одной шайбы и сделал три результативные передачи при показателе полезности "-11". В плей-офф форвард не принимал участия.

В сезоне-2008/09 Столяров выступал за "Барыс". В составе казахстанского клуба он набрал набрал 21 (12+9) очко в 44 матчах.

Ранее нападающий выступал в КХЛ за подмосковный "Витязь", нижегородское "Торпедо", нижнекамский "Нефтехимик", череповецкую "Северсталь", московское "Динамо" и подмосковный ХК МВД. Всего на его счету 167 очков (62 гола и 105 передач) в 535 матчах КХЛ.
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Сегодня 10:32
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