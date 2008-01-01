Экс-капитану молодежной сборной Казахстана с российским паспортом нашли новый клуб в КХЛ

Он стал частью масштабного обмена.

Юрий Сергиенко. Фото: business-gazeta.ru©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
Сегодня 20:35
Экс-капитан молодежной сборной Казахстана Юрий Сергиенко покинет "Трактор" и станет частью масштабного обмена с "Амуром", сообщает "Чемпионат". 

25-летний Сергиенко отправится в Хабровск, а взамен в Челябинск последуют защитник Савелий Ольшанский и нападающие Игорь Величкин и Артур Болтанов.

7 августа "Трактор" во второй раз выставил Сергиенко на драфт отказов. Впервые в этот список его отправили 21 июля. 

В прошедшем сезоне Сергиенко провел 43 матча и отметился шестью результативными передачами. В КХЛ он дебютировал в сентябре 2015 года и до "Трактора" играл за ЦСКА, "Торпедо", "Сибирь", "Спартак" и "Салават Юлаев". Всего в лиге в активе защитника 46 (13+33) очков в 242 матчах.

На взрослом уровне Сергиенко дебютировал в 2011 году за вторую команду усть-каменогорского "Торпедо", а уже в следующем сезоне играл за главную команду родного клуба. В составе юношеской (до 18 лет) и молодежной (до 20) сборных Казахстана он участвовал в двух чемпионатах мира, причем на МЧМ-2020 был капитаном команды. 

В 2014 году Сергиенко перешел в систему ЦСКА и принял российское гражданство. 
Метки:
Трактор Амур Сборная РК по хоккею Торпедо УК ХК Сибирь ЦСКА Спартак Москва Салават Юлаев Торпедо
Хоккей КХЛ
0
Сегодня 20:35
© 2008 - 2020 ТОО «EML»