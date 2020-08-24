Экс-капитану молодежной сборной Казахстана с российским паспортом нашли новый клуб в КХЛ

Экс-капитан молодежной сборной Казахстана Юрий Сергиенко
покинет "Трактор
" и станет частью масштабного обмена с "Амуром
", сообщает "Чемпионат
".
25-летний Сергиенко отправится в Хабровск, а взамен в Челябинск последуют защитник Савелий Ольшанский
и нападающие Игорь Величкин
и Артур Болтанов
.
7 августа "Трактор" во второй раз выставил
Сергиенко на драфт отказов. Впервые в этот список его отправили
21 июля.
В прошедшем сезоне Сергиенко провел 43 матча и отметился шестью результативными передачами. В КХЛ он дебютировал в сентябре 2015 года и до "Трактора" играл за ЦСКА, "Торпедо", "Сибирь", "Спартак" и "Салават Юлаев". Всего в лиге в активе защитника 46 (13+33) очков в 242 матчах.
На взрослом уровне Сергиенко дебютировал в 2011 году за вторую команду усть-каменогорского "Торпедо", а уже в следующем сезоне играл за главную команду родного клуба. В составе юношеской (до 18 лет) и молодежной (до 20) сборных Казахстана он участвовал в двух чемпионатах мира, причем на МЧМ-2020 был капитаном команды.
В 2014 году Сергиенко перешел
в систему ЦСКА и принял российское гражданство.
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