Защитник из США и еще два кандидата. Несколько молодых хоккеистов. которых просматривает "Барыс"

Все они приняли участие в контрольных играх клуба.

Тамирлан Гайтамиров. Фото: Vesti.kz. Жигер Абенов©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Вчера 23:35
Казахстанский "Барыс" в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может привлечь к основному составу трех молодых игроков. Тренерский штаб просматривает исполнителей, которые могут получить игровое время в главной команде. О потенциальных новобранцах - в материале корреспондента Vesti.kz.

Молодежи есть с кого брать пример - 21-летний Валерий Орехов не упустил свой шанс, а сейчас выходит на лед вместе с капитаном Дарреном Дицем. Есть и еще пару кандидатов, которые могли бы закрепиться в составе, но еще не убедили в этом тренерский штаб.

Артем Королев (защитник)

Дебютану всего 18 лет, но он в прошлом сезоне был ассистентом капитана в клубе МХЛ. Играл Королев и в молодежных сборных последних созывов, но результативностью не отметился. Не был он продуктивен в атаке и в "Снежных Барсах", но у защитника немного иные функции. 185-сантиметровый казахстанец способен быть полезным и главной команде системы. 



Тамирлан Гайтамиров (защитник)

Экс-капитан молодежной сборной Казахстана накануне отметил 20-й день рождения и получил шанс закрепиться в "Барысе". Игрового опыта молодой хоккеист набирался в США, а сейчас 193-сантиметровый Гайтамиров отыграл матч в третьей паре защитников в базовой команде для национальной сборной. Интересный вариант для "Барыса", если он готов к взрослому хоккею.



Максим Мусоров (форвард)

Одному из лучших нападающих из системы "Барыса" всего 19 лет, и он близок к основному составу. Возможно, Мусорову не хватает хладнокровия в сложных ситуациях, когда шайбу лучше отбросить, чем попробовать момент обострить, но он еще участвует в отборе и имеет неплохие шансы получить игровое время в "Барысе".



Варианты от Михайлиса. Как новый тренер "Барыса" сыграет в КХЛ

Напомним, что 27 августа столичный "Барыс" проведет третий контрольный матч: после размена победами с "Торпедо" из Усть-Каменогорска подопечные Юрия Михайлиса сыграют с карагандинской "Сарыаркой". Регулярный чемпионат КХЛ "Барыс" начнет 3 сентября.

Фото: Vesti.kz. Жигер Абенов©
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Барыс в КХЛ КХЛ Снежные Барсы Номад ХК Сборная РК по хоккею МЧМ-2020 по хоккею Чехия
Хоккей КХЛ
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Вчера 23:35
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