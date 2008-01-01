Девять сэйвов и четыре шайбы. Как вратарь сборной Финляндии дебютировал за "Барыс" перед КХЛ

Голкипер сборной Финляндии Йони Ортио
дебютировал в "Барысе"
в победном матче против "Торпедо"
из Усть-Каменогорска, и с первым экзаменом новичок, можно сказать, справился с трудом. Некоторые моменты игры вратаря - в материале корреспондента Vesti.kz
.
29-летний Ортио приехал в Казахстан со знанием того, в какую лигу он попал, но его форма пока далека от вменяемой. Финн отыграл все 60 минут контрольного матча, но, если в первом периоде у него было не так много работы, то в дальнейшем финский игрок немного "поплыл". Возможно, что он действительно нервничал, как заметил Юрий Михайлис
после матча.
Девять стартовых сэйвов были рабочими, ведь "Торпедо" было не так искусно с атаке, набрасывая на ворота с дальней дистанции. А во втором периоде Ортио капитулировал перед бывшим форвардом "Барыса", когда команда играла в большинстве - Дмитрий Гренц
забил первый гол. В следующие 30 минут финский вратарь еще три раза вытащил шайбу из ворот.
Заметно, что Ортио не хватает игровой практики и в следующем матче он может сыграть сильнее, но сейчас он не выглядит лидером. Понимает это и сам вратарь. В начале матча он попытался перехватить шайбу за своими воротами, но сделал это не совсем удачно - соперники ошибкой не воспользовались. Ортио продолжил играть на выходах, немного успокоившись.
Это, во-первых. Во-вторых, возможно, что именно такой голкипер нужен команде. Хенрик Карлссон
тоже не отличается стабильностью, а у нового "Барыса", как показали первые матчи, будет зажигательный хоккей. Как в прежние времена будет действовать: вы забьете, сколько сможете, а мы сколько захотим. Почти как бразильцы в золотые времена, но футболисты контролировали ход матча, а "Барыс" пока только спасает ситуацию.
И игра Ортио - как показатель уровня готовности всей команды. Да, у него было несколько хороших сэйвов, но четыре гола перечеркивают позитив. Если бы не первая пятерка, которая приняла участие в пяти голах, к финскому голкиперу бы сразу возникли вопросы. Конечно, он не падал за воротами с потерей шайбы, как случалось с его предшественниками, но от него ждут более надежного выступления.
Во всяком случае, надеются на это, раз пригласили его. 186-сантиметровый Ортио не выглядит "стеной", как представляется его двухметровый конкурент, но по игре не должен уступать напарнику. Пока Карлссон выглядит предпочтительнее, но у финна есть шанс "отыграться". Не сможет - будут выводы посерьезнее.
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Добавим, что в следующем контрольном матче "Барыс" сыграет с "Сарыаркой": 27 августа Йони Ортио может начать матч с первых минут или выйти на лед в повторном матче. Стартовую игру в регулярном чемпионате КХЛ столичный "Барыс" проведет 3 сентября в Риге с "Динамо".
Фото: Vesti.kz. Жигер Абенов©