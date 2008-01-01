Видеообзор первой победы "Барыса" с новым тренером

Клуб готовится к сезону КХЛ.

Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 18:29

Столичный "Барыс" победил усть-каменогорское "Торпедо" в контрольном матче перед новым сезоном КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч завершился со счетом 6:4. Изначально официальным результатом был зафиксирован счет 5:4, но через некоторое время организаторы решили засчитать шайбу Антона Сагадеева - по ней были сомнения, что она могла быть забита уже после сирены. 

Видеообзор матча



Полный матч



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Ранее итоги матча прокомментировали капитан "Барыса" Даррен Диц и форвард столичного клуба Антон Сагадеев

Прошедшая игра стала для "Барыс" второй под руководством нового тренера Юрия Михалийса. В дебютном матче столичный клуб уступил "Торпедо" в овертайме - 1:2. 

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Хоккей КХЛ
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Сегодня 18:29
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