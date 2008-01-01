"Это был для нас шаг вперед". Диц - о первой победе "Барыса" и работе с новым тренером

Юлия Милова

Капитан "Барыса" Даррен Диц после победы над "Торпедо" в товарищеском матче в интервью корреспонденту Vesti.kz отметил прогресс своей команды. По словам защитника, пока сложно оценить уровень, но подготовка, пусть и сжатая, идет по плану.

"Хочу сказать спасибо "Торпедо" за хорошие матчи. Было очень приятно играть против них. Желаю им удачного сезона, много побед и без травм. Сегодняшняя игра была лучше для нас, чем предыдущая. Вообще это был для нас шаг вперед. Над чем еще нужно работать? Над всем. Каждый день. Мы хотим шаг за шагом идти вперед. Хотим улучшить свой уровень игры до начала сезона", - сказал Диц.

"Я тренировался в межсезонье дома. Потом, когда когда в Канаде открыли залы, начал тренироваться с тренером, но безо льда, к сожалению. Сейчас сложно оценить уровень команды. Но мы максимально подготовимся, все идет по плану. С новым тренером ничего сильно не изменилось, в принципе, мы играем как и раньше", - добавил капитан.

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Напомним, после поражения в первом матче, "Барыс" во второй встрече обыграл "Торпедо" со счетом 6:4, еще одна шайба, заброшенная в пустые ворота, не была засчитана. На следующей неделе команда проведет два товарищеским матча против "Сарыарки".

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