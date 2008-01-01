"Была заварушка на "пятаке". Форвард "Барыса" - о возможной драке, матче с "Торпедо" и жесткости

Форвард "Барыса" Антон Сагадеев
после второго контрольного матча с усть-каменогорским "Торпедо"
рассказал корреспонденту Vesti.kz
о своей новой роли в команде и оценил игровую форму перед сезоном в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ).
В победном матче для подопечных Юрия Михайлиса
было заброшено
десять шайб - 6:4, а Джесси Блэкер поучаствовал
в драке с игроком соперников.
- Хороший и интересный матч. И нужный нам, ведь мы давно не играли. Почувствовали немножко игру. Нужно вспоминать, над чем работал, и то, что получалось раньше. Хорошо, что сыграли эти два матча, - сказал Сагадеев.
- Была дополнительная нагрузка - играли в большинстве четвертого нападающего. Удалось ли влиться в эту схему?
- Тренеры пробуют сочетания и доверяют в большинстве. Надо оправдывать доверие. Но где-то сегодня не шло большинство. Надо улучшать эти моменты.
- По сравнению с первой игрой удалось шаг вперед сделать? Лучше себя ощущать стали, может быть.
- Да, по ощущениям было получше. В первой игре много было желания. Были ошибки технические и по практике. Во втором матче было полегче и попроще. Я думаю, что будем прибавлять от игры к игре. Будем работать.
- Сегодня был момент напряженности, когда слетел шлем и могла возникнуть драка. Оцените момент. Готовы ли были к поединку?
- Там такой момент на "пятаке"... Заварушка. Понятно, никто не хотел уступать. Но я чувствовал - не будет драки. Да, где-то потолкались, но агрессии не было.
- Игра по градусу была погорячее первой. И Блэкер сцепился с соперником, и противостояний было больше.
- Тренеры просили сыграть пожестче. В первой игре мы были не очень агрессивны, но соперник тоже отвечал. Поэтому такая игра получилась.
"Нужно терпеть". Тренер "Барыса" - об удалениях, драке Блэкера, легионерах и победе над "Торпедо"
Напомним, что в регулярном чемпионате КХЛ "Барыс" стартует 3 сентября - сыграет с рижским "Динамо" на выезде. Что же касается подготовки к сезону, то у столичной команды две следующие игры с другим казахстанским клубом - "Сарыаркой" из Караганды.