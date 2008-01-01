"Барыс" вырвал победу у "Торпедо" за 80 секунд до конца и впервые выиграл с новым тренером

"Барыс" обыграл усть-каменогорское "Торпедо" в контрольном матче перед новым сезоном КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра прошла на "Барыс-Арене" в Нур-Султане и завершилась в основное время со счетом 5:4. В составе "Барыса" дубль сделал Линус Виделль (44-я и 59-я минуты), еще по одной шайбе забросили Кертис Волк (20), Мэттью Фрэттин (34), Роман Старченко (55). При этом с сиреной в пустые ворота забил Антон Сагадеев, но его гол был отменен. У "Торпедо" отличились Дмитрий Гренц (23), Александр Шин (36), Дмитрий Стулов (48) и Андрей Виноградов (50).

Также этот матч отметился двумя драками, в первой из которых поучаствовал занимающийся боксом натурализованный хоккеист "Барыса" Джесси Блэкер.

В серии буллитов, которая прошла по договоренности команд, "Торпедо" выиграло со счетом 2:0. Причем из пяти бросков в составе "Барыса" так никто и не смог поразить ворота голкипера сборной Казахстана Владислава Нурека.

Напомним, первая встреча между командами завершилась неожиданной победой усть-каменогорского клуба со счетом 2:1.