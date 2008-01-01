"Нужно терпеть". Тренер "Барыса" - об удалениях, драке Блэкера, легионерах и победе над "Торпедо"

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис
после второго контрольного матча с "Торпедо" из Усть-Каменогорска перед сезоном в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) рассказал о об изменениях в игре команды, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Столичный клуб открыл счет в матче, а победу закрепил в третьем периоде - 5:4. Дракой с соперником отметился Джесси Блэкер
, а Мэтт Фрэттин
получил удаление до конца матча.
- Юрий Владимирович, на сколько удалось удалось прибавить команде после первого матча?
- Сегодня мы уже получше двигались. Хорошее катание было. Много движение, много борьбы. Если взять первый матч, то мы проигрывали в единоборствах и катании. Где-то не успевали за соперником. У нас было очень много проблем. Более дисциплинировано сегодня сыграли.
Сыграли по той системе, по которой играл "Барыс". Провалов и грубых ошибок в обороне не было. За исключением того момента, когда Максим Мусоров не вывел шайбу из зоны. Там ошибка грубейшая от защитников. Ничего страшного. Молодые ребята и будут учиться на своих и чужих ошибках.
- Мы увидели в деле финского вратаря Йони Ортио. Готов ли он? Оцените его форму.
- Не знаю, как сказать по первому матчу. Где-то и волновался парень. Опять же, небольшая микротравма - палец выбил на разминке. Поэтому это не давало ему полностью раскрыться. Прошло не так много времени и возможно ему нужно адаптироваться. Привыкнуть к команде и защитникам.
- Вы сказали про небольшие ошибки, но первый гол команда пропустила в большинстве. Шероховатости в игре еще присутствуют...
- Да, они и будут. Команда собралась еще не полностью. Нужно время, чтобы ошибки убрать. Буквально, неделю. Европейцы приехали неделю назад, но показали, на что они способны. Нет сомнений, что они будут лидерами команды и они обязаны ими быть. Как можно чаще их выпускаем, чтобы они вошли в игру за этот короткий период. И были на лидирующих позициях.
- В большинстве вы использовали четырех нападающих - дополнительным стал Антон Сагадеев. Удовлетворила ли вас эта схема?
- Мы наигрывали на тренировках это. И с "усов" Антон забивал. Два гола он забил и здорово смотрелся. Сегодня не пошло - вернули Валерия Орехова. На Сагадеева ложится большая нагрузка, он ведь играет в меньшинстве и большинстве. Немножко разгрузили.
- Сегодня два эпизода были. В первом Джесси Блэкер подрался с игроком соперника. Во втором - фол Мэтта Фрэттина. Игровые моменты, которые сказываются на матче.
- Для хоккея это нормальное явление. Если по последнему эпизоду, то где-то Мэттью сыграл в тело. Говорят, что игрок соперника пригнулся и, наверное, зацепил его плечом. Я еще момент не смотрел. Но в конце игры нужно терпеть.
Напомним, что в регулярном чемпионате КХЛ "Барыс" стартует 3 сентября - сыграет с рижским "Динамо" на выезде. Что же касается подготовки к сезону, то у столичной команды две следующие игры с другим казахстанским клубом - "Сарыаркой" из Караганды.