Во втором матче с "Торпедо" за "Барыс" дебютирует вратарь сборной Финляндии

Сегодня, 23 августа, во втором контрольном матче с усть-каменогорским "Торпедо" за "Барыс" дебютирует вратарь сборной Финляндии Йони Ортио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

О подписании контракта с Йони Ортио казахстанский клуб объявил 29 мая. Минувший сезон финн провел в швейцарском "Цюрихе", а до этого выступал в КХЛ за "Витязь" и в НХЛ за "Калгари", за который сыграл 37 матчей с 2014 по 2016 год.

Для "Барыса" Ортио стал вторым новичком в межсезонье. До этого клуб объявил о возвращении из "Ак Барса" канадского форварда Мэтта Фрэттина, который выступал в столице Казахстана с 2017 по 2019 год.

Полностью состав "Барыса" выглядит так:

№30 Ортио (№1 Карлссон).

№74 Орехов - №44 Диц (К), №19 Фрэттин - №59 Виделль (А) - №48 Старченко (А);

№58 Сведберг - №9 Блэкер, №29 Лилья - №14 Волк - №10 Михайлис;

№6 Метальников - №81 Гайтамиров, №18 Акользин - №89 Сагадеев - №15 Петухов;

№69 Королев - №23 Полохов, №72 Мусоров - №64 Шестаков - №96 Асетов;

№22 Панюков.

А "Торпедо" сыграет в следующем составе:

№40 Нурек (№1 Сидоров);

№42 Юксеев (А) - №4 Угольников (К), №24 Шин - №25 Мерескин (А) - №38 Архипов;

№19 Виноградов - №14 Стулов, №73 Сироткин - №82 Гренц - №26 Тымченко;

№90 Бекетаев - №18 Ершов, №70 Савицкий - №28 Кучин - №97 Караваев;

№ Богачонок - №5 Каиров, №36 Бабушкин - №85 Линник - №52 Петросян;

№12 Михайлов.

Напомним, встреча пройдет в Нур-Султане на "Барыс-Арене" и начнется в 13:00. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Первая встреча между командами завершилась неожиданной победой усть-каменогорского клуба со счетом 2:1.

"Барыс" в масках. Как прошел первый матч Юрия Михайлиса перед дебютом в КХЛ