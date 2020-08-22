"Хорошо, что жиром не заросли". Шевченко назвал главную проблему "Барыса" перед стартом в КХЛ

Журналист "Спорт-Экспресса
" и хоккейный эксперт Алексей Шевченко
прокомментировал товарищеский матч "Барыса"
против усть-каменогорского "Торпедо"
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Встреча команд состоялась накануне и завершилась
победой "Торпедо" в овертайме со счетом 2:1. Для "Барыса" это был первый матч под руководством нового главного тренера Юрия Михайлиса
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"Барыс" впервые в этом сезоне вышел на лед в выставочном матче, проведя полноценную игру с участником внутреннего чемпионата из Усть-Каменогорска. Проиграли, но это ровным счётом ничего не означает, как и победа бы не добавила оптимизма. Новый главный тренер Юрий Михайлис попал в непростую ситуацию, ведь его команда собралась на сборы последней. Да, ребята занимались самостоятельно, но я тут поговорил с тренерами, которые оценивали подготовку хоккеистов в домашних условиях, и все плевались.
Хорошо, что жиром не заросли, вот и весь итог таких занятий, - сказали мне.
То есть у "Барыса" сейчас два десятка хоккеистов в разной функциональной готовности при нулевой сыгранности. Тренер, правда, обещает, что за пару недель сумеет подготовить команду к официальной встрече, но было бы странно слушать от него жалобы.
Повезло с календарем. Команде сначала ехать в Ригу, затем в Минск, а там тоже не все гладко. Затем, правда, ЦСКА, но далее "Куньлунь". Так что не все так и плохо. Состав у команды довольно приличный, даже по сравнению с российскими середняками из КХЛ. Нет очевидных проблем в первых двух звеньях, хорошие пять защитников, два вратаря, которые довольно крепкого уровня. Сейчас главная проблема "Барыса" - это отсутствие спарринг-партнеров. Плохо, что вряд ли получится сыграть с какой-то из команд своей лиги до старта турнира", - отметил Шевченко.
Ввоскресенье, 23 августа, "Барыс" и "Торпедо" проведут второй товарищеский матч.
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