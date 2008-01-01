Видеообзор первого матча "Барыса" под руководством нового тренера

Клуб впервые сыграл в предсезонке.

Фото: Vesti.kz. Жигер Абенов©
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Сегодня 00:08
Столичный "Барыс" проиграл усть-каменогорскому "Торпедо" в контрольном матче, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра, прошедшая 21 августа на "Барыс-Арене" в Нур-Султане, завершилась со счетом 1:2 по итогам овертайма. На шестой минуте Егор Петухов вывел "Барыс" вперед, но "Торпедо" ответило шайбами Александра Мерескина на 33-й и Александра Архипова в овертайме. 

Видеообзор матча



Прошедший матч стал дебютом казахстанца Юрия Михайлиса на посту главного тренера "Барыса". В системе клуба он работает с 2007 года. 

"У нас очень тяжелая ситуация". Михайлис - о дебютном матче в "Барысе" и подготовке к сезону КХЛ

Следующую игру "Барыс" также проведет против "Торпедо". Матч пройдет 23 августа и начнется в 13:00 по времени Нур-Султана. 
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Сегодня 00:08
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