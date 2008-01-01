Видеообзор первого матча "Барыса" под руководством нового тренера

Столичный "Барыс" проиграл усть-каменогорскому "Торпедо" в контрольном матче, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра, прошедшая 21 августа на "Барыс-Арене" в Нур-Султане, завершилась со счетом 1:2 по итогам овертайма. На шестой минуте Егор Петуховвывел "Барыс" вперед, но "Торпедо" ответило шайбами Александра Мерескина на 33-й и Александра Архипова в овертайме.
Видеообзор матча:
Прошедший матч стал дебютом казахстанца Юрия Михайлиса на посту главного тренера "Барыса". В системе клуба он работает с 2007 года.