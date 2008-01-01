"Дурака не валял". Автор первого гола "Барыса" при Михайлисе - о матче с "Торпедо" и "летнем хоккее" до старта КХЛ

Форвард "Барыса" Егор Петухов
после первого матча с "Торпедо"
до старта в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) рассказал корреспонденту Vesti.kz
о причинах неудачной игры в контрольной матче и оценил свое функциональное состояние. Противостояние с клубом из Усть-Каменогорска автор первого гола в предсезонке назвал "летним хоккеем".
Столичный клуб открыл счет в матче, но соперникам удалось не только отыграться, и но и вырвать победу
в овертайме. Главный тренер Юрий Михайлис
посетовал на состоянии игроков после перерыва, но Петухов назвал свой уровень нормальным.
- Тренер ранее рассказал о функциональном состоянии хоккеистов. На сколько сложен матч был для вас, ведь тренировочный лагерь начался недавно?
- Состояние было нормальное у меня. Готовился дома почти два месяца. Дурака не валял. Да и на "Мичурино" успел вкатиться - нас там маленько погоняли. Успел продышаться. Состояние на игре было хорошее.
- Понятно, что не у всех игроков одинаковое физическое состояние. Кто-то позже подъехал. Почему так сложился, если отбросить моменты физического состояния?
- Да что, это же летний хоккей. Обычная первая игра. Вы видели, что была много брака, что у нас, что у "Торпедо". Обычный летний хоккей.
- Хоккей летний, но у "Барыса" игр не так много и к каждой будет особое внимание. Как бы вы оценили матч, и в чем причины брака в вашем понимании?
- Много брака было потому что это первая игра, а не между собой. И соперник вроде бы у себя играл. Как сложилось, так сложилось. Сделаем выводы и разберем. Завтра выйдем побеждать.
"Барыс" в масках. Как прошел первый матч Юрия Михайлиса перед дебютом в КХЛ
Напомним, "Барыс" стартует в КХЛ матчем 3 сентября, который пройдет в Риге с "Динамо". А 23 августа столичные хоккеисты сыграют вторую контрольную игру с "Торпедо", а на следующей недели - два матча с "Сарыаркой".
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