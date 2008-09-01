"Барыс" проиграл в первом матче под руководством нового тренера

Столичный клуб первым открыл счет.

Фото: Vesti.kz. Жигер Абенов©
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Сегодня 21:04
Столичный "Барыс" проиграл усть-каменогорскому "Торпедо" в контрольном матче, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра, прошедшая сегодня, 21 августа, на "Барыс-Арене" в Нур-Султане, стала для обоих клубов первой в предсезонке и завершилась со счетом 1:2 по итогам овертайма.

На шестой минуте форвард сборной Казахстана Егор Петухов вывел "Барыс" вперед. Отыграться "Торпедо" смогло во втором периоде - на 33-й минуте в большинстве забил российский нападающий Александр Мерескин, который в сезоне-2008/09 и с 2011 по 2020 год играл в КХЛ. 

В итоге матч дошел до овертайма. Победу "Торпедо" принес нападающий Александр Архипов, причем шайбу засчитали лишь после видеопросмотра. 

Также команды провели буллитную серию, в которой верх взял "Барыс". 

Полный матч



Прошедший матч стал дебютом казахстанца Юрия Михайлиса на посту главного тренера "Барыса". В системе клуба он работает с 2007 года. 

Следующую игру "Барыс" также проведет против "Торпедо". Матч пройдет 23 августа и начнется в 13:00 по времени Нур-Султана. 

27 и 29 августа "Барыс" ожидают два спарринга с "Сарыаркой". Начало - в 19:00 и 17:00 соответственно.

Сборы "Барыс" начал в начале августа полностью казахстанским составом. Затем к команде присоединились легионеры из Северной Америки.

Новый сезон "Барыс" начнет 3 сентября гостевым матчем с рижским "Динамо", а 11 сентября должен провести первую домашнюю игру - соперником станет китайский "Куньлунь", который будет базироваться в России. 

Метки:
Барыс в КХЛ Торпедо УК ХК Чемпионат Казахстана по хоккею КХЛ Михайлис Юрий
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Сегодня 21:04
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