"Барыс" проиграл в первом матче под руководством нового тренера

Столичный "Барыс
" проиграл усть-каменогорскому "Торпедо"
в контрольном матче, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра, прошедшая сегодня, 21 августа, на "Барыс-Арене" в Нур-Султане, стала для обоих клубов первой в предсезонке и завершилась со счетом 1:2 по итогам овертайма.
На шестой минуте форвард сборной Казахстана Егор Петухов
вывел "Барыс" вперед. Отыграться "Торпедо" смогло во втором периоде - на 33-й минуте в большинстве забил российский нападающий Александр Мерескин
, который в сезоне-2008/09 и с 2011 по 2020 год играл в КХЛ.
В итоге матч дошел до овертайма. Победу "Торпедо" принес нападающий Александр Архипов
, причем шайбу засчитали лишь после видеопросмотра.
Также команды провели буллитную серию, в которой верх взял "Барыс".
Полный матч
:
Прошедший матч стал дебютом казахстанца Юрия Михайлиса
на посту главного тренера "Барыса". В системе клуба он работает с 2007 года.
Следующую игру "Барыс" также проведет против "Торпедо". Матч пройдет 23 августа и начнется в 13:00 по времени Нур-Султана.
27 и 29 августа "Барыс" ожидают два спарринга с "Сарыаркой". Начало - в 19:00 и 17:00 соответственно.
Сборы "Барыс" начал в начале августа полностью казахстанским составом. Затем к команде присоединились
легионеры из Северной Америки.
Новый сезон "Барыс" начнет
3 сентября гостевым матчем с рижским "Динамо", а 11 сентября должен провести первую домашнюю игру - соперником станет китайский "Куньлунь", который будет базироваться в России.