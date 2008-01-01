"У нас очень тяжелая ситуация". Михайлис - о дебютном матче в "Барысе" и подготовке к сезону КХЛ

Юлия Милова

Главный тренер ХК "Барыс" Юрий Михайлис подвел итоги первого предсезонного матча, который прошел в Нур-Султане без зрителей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 21 августа, обновленная команда встречалась с усть-каменогорским "Торпедо" и проиграла в овертайме со счетом 1:2. По словам Михайлиса, "Барыс" перед стартом нового сезона КХЛ находится в непростом положении из-за того, что поздно начал подготовку.

- Тяжелая игра была сегодня. Старались. Много чего получилось, много чего не получилось. Не получился второй период, очень много потерь в средней зоне, и шайбу не доставляли в зону атаки. И где-то нити мы упустили. "Торпедо" было посвежее во втором периоде и выглядело достойно, много атаковало и моменты хорошие создавало, что могли еще быть моменты взятия наших ворот. А в третьем периоде добавили в движении и передача пошла уже точно в клюшку. И были несколько моментов, которые должны были реализовывать, особенно Волк в пустые ворота не попал, вратарь их очень здорово сыграл. Но сегодня оба вратаря очень здорово смотрелись.

- Вы поздно начали подготовку и всех волнует вопрос - успеет ли команда подойти к сезону в нормальных кондициях?

- У нас еще не вся команда тренируется. У нас несколько человек на базе. Это Маклюков и Шевченко, Шалапов, Евдокимов. Да, очень короткий срок. Старались упростить, хотя нагрузки все равно ребятам давали. Это очень тяжело. К примеру, у нас прилетают 14-го североамериканцы, и практически через два дня они встают на лед, плюс адаптация, они сонные. Буквально пять дней они на льду стоят, и что-то от них требовать - выполнение задач, мне кажется, глупость. Потому что организм не обманешь. Плюс, опять же, приехали европейца, буквально три дня на льду стоят, то же самое. Может быть сегодня видели - очень слабое движение.



Я думаю, у нас есть десять дней, хотя эти десять дней пролетят, как миг. Постараемся наладить связки, наладить взаимопонимание между хоккеистами, но времени очень мало. Если взять российские команды, которые проводят уже по второму турниру, да, там тоже есть проблемы, но у нас очень тяжелая ситуация. Надеемся, мы справимся с этой тяжелой ситуацией.



Но, думаю, что и ребята понимают, и руководство, что сейчас от игроков очень много требовать нельзя. Был перерыв пять месяцев, тяжело, первая игра. Хорошо очень смотрелась команда "Торпедо". Мальчишки с огромным желанием вышли на эту игру, несмотря на личности, несмотря на игроков "Барыса", которые зарекомендовали себя очень здорово в КХЛ.

- Вероятнее всего, что в КХЛ аналогично будут матчи проходить при пустых трибунах. Насколько это непривычно? Похоже на двусторонку на базе.

- Конечно, тех эмоций, которые были при полных трибунах на "Барыс-Арене", не хватает. Когда наши болельщики поддерживают команду, и команда уже заряженная выходит, атмосфера на трибунах команду заводит. И сегодня вышли, вроде как на тренировку, тренировочный такой матч. Эмоций, вот этой страсти, азарта не было сегодня.

Напомним, что в воскресенье, 23 августа, "Барыс" и "Торпедо" проведут второй товарищеский матч. Он начнется в 13:00 по времени Нур-Султана.

"Барыс" в масках. Как прошел первый матч Юрия Михайлиса перед дебютом в КХЛ