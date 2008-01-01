"Барыс" в масках. Как прошел первый матч Юрия Михайлиса перед дебютом в КХЛ

Казахстанский клуб открыл серию контрольных игр.

Фото: Vesti.kz. Жигер Абенов©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 21:34
Казахстанский "Барыс" провел первую предсезонную игру перед стартом в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) - команда Юрия Михайлиса встретилась с "Торпедо" из Усть-Каменогорска. Некоторые подробности игры - в материале корреспондента Vesti.kz.

Тренерский штаб казахстанского специалиста немного удивил составом: в тройку к Линусу Виделлю были командированы Мэтт Фрэттин с Романом Старченко. Шведский новичок Якоб Лилья обновил сочетание с Кертисом Волком и Никитой Михайлисом. В первую пару защитников выведены Даррен Диц с Валерием Ореховым. Место в воротах у Хенрика Карлссона.



На матч с "Торпедо" столичные хоккеисты прибыли почти за два часа до матча на клубном автобусе.



Как и гости из Усть-Каменогорска. Принимающая сторона предоставила им транспорт.



Небольшие тучи сгустились над ареной перед матчем, но матч получился боевым. Соперники не хотели уступать фаворитам.



В случае чего молодежь из системы "Барыса" готова была заменить лидеров - игроки "Снежных Барсов" совершали пробежку вокруг дворца.



Некоторые моменты ограничений для СМИ. Пропускная система и запрет на некоторых стульях в пресс-зале.



Еще одно нововведение - общение с игроками и тренерами через веб-камеру. Что-то подобное планируется применять и в сезоне КХЛ.



Трибуны дворца практически пусты, но есть и "посетители". Видимо, это игроки резерва, которые пробрались на верхний ярус.



Посетил матч и премьер-министр РК и президент Казахстанской федерации хоккея Аскар Мамин. 



Одним из главных новичков "Барыса" стал Лилья - шведский легионер старался забить, но чаще отрабатывал в обороне.



Главным конструктором атак должен стать еще один хоккеист из Швеции - Виделль.



Фрэттин играл под "19-м" номером, но мы то знаем, что его цифра "39".



Конкурентом двухметрового Хенрика Карлссона станет финский голкипер Йони Ортио.



А теперь - некоторые эмоции Юрий Михайлиса. Казахстанский наставник пытался реагировать на ситуацию на площадке - "Барыс" ведь долго не мог забить.

















Есть и первые отметившиеся игроки - Егор Петухов забил первый гол "Барыса".





А Виделль получил первый малый скамеечный штраф, когда выбил клюшку у соперника из рук.



Вот так работал на матче казахстанский комментатор Александр Олейник.

 
В перерывах между периодами "рабочую" зону для хоккеистов зачищали. Для игроков сформировали "чистую" зону - попасть в раздевалку или потрибунное помещение около могут только члены команды или по списку.



А вот некоторые игровые фото матча, где "Барыс" состязался с "Торпедо" и уступил.

























"Барыс" перед КХЛ. Какие сочетания может использовать Михайлис в дебютном матче нового сезона  

Напомним, первый официальный матч для "Барыса" в КХЛ запланирован на 3 сентября: в этот день в Риге подопечные Михайлиса выйдут на лед против местного "Динамо".

Фото: Vesti.kz. Жигер Абенов©
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 21:34
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