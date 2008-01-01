"Барыс" в масках. Как прошел первый матч Юрия Михайлиса перед дебютом в КХЛ

Казахстанский "Барыс"
провел первую предсезонную игру перед стартом в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) - команда Юрия Михайлиса встретилась с "Торпедо" из Усть-Каменогорска. Некоторые подробности игры - в материале корреспондента Vesti.kz
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Тренерский штаб казахстанского специалиста немного удивил составом: в тройку к Линусу Виделлю
были командированы Мэтт Фрэттин
с Романом Старченко
. Шведский новичок Якоб Лилья
обновил сочетание с Кертисом Волком
и Никитой Михайлисом
. В первую пару защитников выведены Даррен Диц
с Валерием Ореховым
. Место в воротах у Хенрика Карлссона
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На матч с "Торпедо" столичные хоккеисты прибыли почти за два часа до матча на клубном автобусе.
Как и гости из Усть-Каменогорска. Принимающая сторона предоставила им транспорт.
Небольшие тучи сгустились над ареной перед матчем, но матч получился боевым. Соперники не хотели уступать фаворитам.
В случае чего молодежь из системы "Барыса" готова была заменить лидеров - игроки "Снежных Барсов" совершали пробежку вокруг дворца.
Некоторые моменты ограничений для СМИ. Пропускная система и запрет на некоторых стульях в пресс-зале.
Еще одно нововведение - общение с игроками и тренерами через веб-камеру. Что-то подобное планируется применять и в сезоне КХЛ.
Трибуны дворца практически пусты, но есть и "посетители". Видимо, это игроки резерва, которые пробрались на верхний ярус.
Посетил матч и премьер-министр РК и президент Казахстанской федерации хоккея Аскар Мамин.
Одним из главных новичков "Барыса" стал Лилья - шведский легионер старался забить, но чаще отрабатывал в обороне.
Главным конструктором атак должен стать еще один хоккеист из Швеции - Виделль.
Фрэттин играл под "19-м" номером, но мы то знаем, что его цифра "39".
Конкурентом двухметрового Хенрика Карлссона станет финский голкипер Йони Ортио
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А теперь - некоторые эмоции Юрий Михайлиса. Казахстанский наставник пытался реагировать на ситуацию на площадке - "Барыс" ведь долго не мог забить.
Есть и первые отметившиеся игроки - Егор Петухов забил первый гол "Барыса".
А Виделль получил первый малый скамеечный штраф, когда выбил клюшку у соперника из рук.
Вот так работал на матче казахстанский комментатор Александр Олейник
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В перерывах между периодами "рабочую" зону для хоккеистов зачищали. Для игроков сформировали "чистую" зону - попасть в раздевалку или потрибунное помещение около могут только члены команды или по списку.
А вот некоторые игровые фото матча, где "Барыс" состязался с "Торпедо" и уступил
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"Барыс" перед КХЛ. Какие сочетания может использовать Михайлис в дебютном матче нового сезона
Напомним, первый официальный матч для "Барыса" в КХЛ запланирован на 3 сентября: в этот день в Риге подопечные Михайлиса выйдут на лед против местного "Динамо".
Фото: Vesti.kz. Жигер Абенов©