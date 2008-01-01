Прямая трансляция первого матча "Барыса" в новом сезоне

Сегодня, 21 августа, "Барыс"
проведет товарищеский матч с устькаменогорским "Торпедо"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Игра начнется в 19:00 по времени Нур-Султана.
23 августа команды проведут вторую контрольную игру. Начало - в 13:00.
Также в ходе подготовки к новому сезону "Барыс" ждут два спарринга с "Сарыаркой"
, а именно 27 и 29 августа. Начало - в 19:00 и 17:00 соответственно.
Все игры покажут в прямом эфире.
Отметим, что ХК "Торпедо" уже объявил
состав на предстоящие игры. Нынешний сезон команда отыграет
в чемпионате Казахстана.