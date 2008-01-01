Прямая трансляция первого матча "Барыса" в новом сезоне

Соперник уже определился с составом.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 10:40
Сегодня, 21 августа, "Барыс" проведет товарищеский матч с устькаменогорским "Торпедо", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра начнется в 19:00 по времени Нур-Султана.



23 августа команды проведут вторую контрольную игру. Начало - в 13:00.

Также в ходе подготовки к новому сезону "Барыс" ждут два спарринга с "Сарыаркой", а именно 27 и 29 августа. Начало - в 19:00 и 17:00 соответственно.

Все игры покажут в прямом эфире.

Отметим, что ХК "Торпедо" уже объявил состав на предстоящие игры. Нынешний сезон команда отыграет в чемпионате Казахстана.
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 10:40
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