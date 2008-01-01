Вратарь сборной Финляндии присоединился к "Барысу" на сборах

Новичок "Барыса"
финский голкипер Йони Ортио
присоединился к команде на предсезонных сборах в Нур-Султане.
О подписании контракта с Ортио казахстанский клуб объявил 29 мая. Минувший сезон финн провел в швейцарском "Цюрихе", а до этого выступал в КХЛ за "Витязь" и в НХЛ за "Калгари", за который сыграл 37 матчей с 2014 по 2016 год.
Для "Барыса" Ортио стал вторым новичком в межсезонье. До этого клуб объявил о возвращении из "Ак Барса" канадского форварда Мэтта Фрэттина
, который выступал в столице Казахстана с 2017 по 2019 год.
Ранее "Барыс" объявил о прибытии шведских
легионеров. Защитник Виктор Сведберг
и нападающие Линус Виделль
и Якоб Лилья
уже тренируются с командой.
Сборы "Барыс" начал в начале августа чисто казахстанским составом. Затем к команде присоединились
легионеры из Северной Америки.
Новый сезон КХЛ, старт которого намечен на 2 сентября, команда Михайлиса откроет выездной серией из трех матчей. "Барыс" ждут встречи с рижским "Динамо" (3 сентября), минским "Динамо" (5 сентября) и с ЦСКА (7 сентября).