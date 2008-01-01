Вратарь сборной Финляндии присоединился к "Барысу" на сборах

Голкипер поиграл и в НХЛ.

Йони Ортио. Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 20:23
Новичок "Барыса" финский голкипер Йони Ортио присоединился к команде на предсезонных сборах в Нур-Султане.

О подписании контракта с Ортио казахстанский клуб объявил 29 мая. Минувший сезон финн провел в швейцарском "Цюрихе", а до этого выступал в КХЛ за "Витязь" и в НХЛ за "Калгари", за который сыграл 37 матчей с 2014 по 2016 год.

Для "Барыса" Ортио стал вторым новичком в межсезонье. До этого клуб объявил о возвращении из "Ак Барса" канадского форварда Мэтта Фрэттина, который выступал в столице Казахстана с 2017 по 2019 год.



Ранее "Барыс" объявил о прибытии шведских легионеров. Защитник Виктор Сведберг и нападающие Линус Виделль и Якоб Лилья уже тренируются с командой.

Сборы "Барыс" начал в начале августа чисто казахстанским составом. Затем к команде присоединились легионеры из Северной Америки.

Новый сезон КХЛ, старт которого намечен на 2 сентября, команда Михайлиса откроет выездной серией из трех матчей. "Барыс" ждут встречи с рижским "Динамо" (3 сентября), минским "Динамо" (5 сентября) и с ЦСКА (7 сентября).
Метки:
Ортио Йони Барыс в КХЛ Финляндия КХЛ
Хоккей КХЛ
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Сегодня 20:23
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