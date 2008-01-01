Игрок-открытие в "Барысе". Как форвард сборной Казахстана добился прогресса в КХЛ

Казахстанский нападающий Аркадий Шестаков
дебютировал в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ) и выступил очень уверенно. Номинальные центрфорвард "не потерялся" в игре на краю и стал одним из открытий турнира. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz
.
Шестаков ехал в команду Андрея Скабелки
с опытом игр в ВХЛ и за сборную Казахстана. До дебюта в КХЛ он выдал очень продуктивный сезон в "Торпедо"
, набрав 36 (12+24) очков. Белорусский тренер привлек игрока, как квалифицированного исполнителя с казахстанским паспортом, а он взял и заиграл во второй атакующей тройке.
Возможно, Шестаков отказался от своей позиции, чтобы получить место в составе. Никите Михайлису
и Кертису Волку
нужен был третий нападающий и выбрали Аркадия. Он не так техничен, как напарники, но его умение действовать перед воротами принесло немало положительного в атаке.
Звено получилось негабаритным, но очень быстрым и дерзким. Они умело давили на соперников, набрав на троих 67 очков. Можно ожидать, что Юрий Михайлис
продолжит эксперимент предшественника и попробует найти новые варианты, чтобы усилить роль это интересной тройки.
А 16 (9+7) очков, это не предел для форварда, который умеет действовать и в подыгрыше, и в завершении комбинации. Шестаков мог завершить сезон и с более серьезным результатом, но он только дебютировать в Лиге, которая классом выше, чем ВХЛ. Во втором сезоне за ним уже будут следить, а это значит, что планку опускать нельзя.
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Напомним, стартует "Барыс" в КХЛ выездной серией из четырех встреч, первая из которых пройдет
3 сентября в Риге. Перед официальными матчами казахстанская команда планирует провести несколько контрольных игр - 21 августа "Барыс" примет "Торпедо" из Усть-Каменогорска. Первый соперник столичной команды уже объявил
состав.
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