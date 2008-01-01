"Немного необычно прошло". Игрок "Барыса" - о свадьбе, новом тренере и любимом виде спорта

Защитник "Барыса" и сборной Казахстана по хоккею Никита Клещенко в интервью Sputnik Казахстан рассказал о целях команды в новом сезоне КХЛ, а также ответил на многие другие вопросы.



- Никита, поздравляю вас с недавней женитьбой! Были особые ощущения от "карантинной" свадьбы?



- Немного необычно прошло, так как на свадьбе совсем не было гостей - только я, Яна и ее мама. Заявку в ЗАГС подают за месяц, и нам поставили дату - 10 августа. У меня уже начались сборы в "Барысе", поэтому церемония в ЗАГСе отошла на второй план. Однако неожиданно именно десятого числа у меня выпал выходной, и мы радостные пошли жениться. Были крутые положительные эмоции, в интернете нас поздравило большое количество людей. Не ожидали, что наша свадьба такой отклик получит. В день рождения меня столько не поздравляли (смеется).



- Вы болели простудой почти месяц. Как проходила болезнь? Возможно, были определенные опасения?



- Простуда проходила в неприятной форме - мне не было совсем плохо, в тоже время долго не отпускало болезненное состояние. Переживаний не было, так как молодой и здоровый организм, поэтому понимал, что рано или поздно справлюсь с этим.



- Тяжело сейчас восстанавливать форму после затяжного карантина? Как оцениваете свою готовность сейчас?



- Саму физическую форму не тяжело восстанавливать, у меня трудность была связана с тем, как я уже говорил, что я проболел целый месяц. Поэтому вначале было тяжеловато, но к сборам подошел в нормальном состоянии. Единственное, что технические и тактические нюансы даются сложнее. Помимо этого, у нас в этом году меньше времени, чем обычно, из-за этого сборы очень тяжелые - много тренировок.



- Сейчас вы на базе на сборах. Как живется в одном номере с Леонидом Метальниковым? Судя по Instagram, вы друзья.



- С Леней живется хорошо, первый раз мы поселились с ним на чемпионате мира, с тех пор уже больше года прошло. С того момента так и живем вместе на сборах. Вечерами обсуждаем жизненные ситуации - Леня делится своим опытом с позиции старшего товарища, я что-то тоже рассказываю. Все нормально (улыбается).



- Как восприняли новость о назначении Юрия Михайлиса главным тренером "Барыса"? Вы много времени провели под его руководством в "Номаде".



- Новость воспринял положительно. Как вы сказали, много играл под его руководством. Считаю эти годы очень плодотворными.







- Никиту Михайлиса подкалывают в команде из-за того, что его отец стал главным тренером?



- Честно говоря, нет. Кажется, все уже давно привыкли, что у него отец тренер. Я даже забываю иногда, что они отец с сыном.



- Разные слухи отправляют "Барыс" за пределы Казахстана на время участия в КХЛ. Обсуждаете ли это как-то внутри команды? Будет ли тяжело, если все-таки придется играть не на домашней "Барыс-Арене"?



- Да, слышали эти слухи, но особых разговоров в команде на эту тему нет. Тем более сейчас ситуация стабилизируется, границы открываются, поэтому мы надеемся, что будем играть дома. Если все-таки придется куда-то переезжать, то просто придется с этим смириться. Другого варианта все равно не будет.



- Прошлый сезон вы начали вместе с "Барысом", но потом все-таки продолжили его в стане "Номада". Что не позволило остаться на уровне КХЛ?



- Это не совсем так. Я периодически играл за "Номад", но постоянно был рядом с первой командой. Где-то играл за "Номад", где-то за "Барыс", но в расположении первой команды я больше времени провел.



- Многие СМИ высоко оценивают ваши шансы заиграть в основе за "Барыс" в наступающем сезоне. Как вы сами себя оцениваете, и какие цели ставите на сезон?



- На данном этапе давать какие-то оценки тяжело. Сейчас я чувствую себя хорошо. Настроение отличное, работа в радость, давно не было хоккея. Про цели говорить не люблю, пусть это останется со мной. Просто хочется получать удовольствие от игры в хоккей.



- Почему вы выбрали хоккей?



- У меня отец был профессиональным хоккеистом, это сыграло свою роль. Помимо этого прямо под окнами была секция футбол/хоккей. В детстве мне даже больше нравился футбол, поэтому начинал я с него. Потом плавно все это перетекло в хоккей, так лет в семь-восемь я стал хоккеистом.







- Кто был кумиром в детстве, на кого хотели быть похожим?



- Как таковых кумиров у меня не было. Игроки, которые мне нравились, - это Александр Семин и Илья Ковальчук. В детстве все равно всем нравятся нападающие, поэтому за них и болел. За Семиным до сих пор одно удовольствие наблюдать - мастер, одним словом.



- Как поживает ваша собака? Как вам роль дрессировщика?



- Собака моя в полном порядке. Нервы так же трепет, теперь жене, конечно, больше. Сейчас с ней еще занимается кинолог. Дрессировка стала моим хобби на карантине. Сейчас уже успехи есть, думаю, еще где-то год - и будет шелковой.



- Какую музыку слушаете?



- Вообще люблю старую музыку - слушаю джаз. Если говорить об исполнителях, то это Луи Армстронг, Фрэнк Синатра, Дин Мартин и Боб Марли. За время карантина появилось еще хобби - стал интересоваться винилом, поэтому теперь слушаю музыку на пластинках.



- Есть ли любимый вид спорта, кроме хоккея, может болеете за кого-то?



- Раньше я очень любил футбол, но потом как отрезало - перестал играть и смотреть его. Сейчас любимый вид спорт - триатлон, жена им занималась, успел за ней последить. Так что сейчас топлю за триатлон (улыбается).



- Сезон без хоккея или сезон с хоккеем, но с пустыми трибунами?



- Все-таки с хоккеем, но с пустыми трибунами. Понятно, что это будет не совсем то, к чему привыкли, но лучше так, чем совсем без игры. Так и болельщики получат трансляции по телевизору, и мы будем держать себя в тонусе.



Фото: ХК "Барыс".