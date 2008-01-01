Голеадор из Канады или новичок из Швеции. Кто обойдет главную надежду "Барыса" в КХЛ

Казахстанский форвард Никита Михайлис
за два последних сезона в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) забил 35 голов и сделал серьезную заявку на позицию первого снайпера в команде. Об основных конкурентах 25-летнего нападающего и потенциале потенциального лидера национальной сборной - в материале Vesti.kz
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Перед новым сезоном в КХЛ казахстанский клуб обновил атакующую линию, пригласив двух нападающих с претензиями на высокий результат. Смогут ли они раскрыться или "Барысу" придется искать им замену? Пока их приход можно рассмотреть с оптимистическим прогнозом.
1. Мэтт Фрэттин
Опытный канадец должен забивать много. Именно от него можно ожидать важные голы, которые помогут "Барысу" не провалиться. Распасовщик Линус Виделль
умеет раскрывать потенциал снайперов умными передачи, а Фрэттин должен успевать подставлять клюшку. Можно ожидать, что канадец будет задавать тон в нападении, а другим придется догонять его.
2. Якоб Лилья
Еще один вариант для Виделля, где он может раскрыть снайпера. Опытный шведский нападающий не первый год в Лиге и выдает очень стабильные результаты. Лилья хоть и новичок в КХЛ, определенный опыт игр на высоком уровне имеет. Подсказки и советы Виделля могут помочь Якобу раскрыть свои голевые способности. Именно он обязан навязать конкуренцию Фрэттину.
3. Никита Михайлис
Казахстанец два сезона показывает, что забить некрасиво он не хочет. Каждый второй гол Михайлиса - хоккейное искусство. Можно ожидать, что форвард продолжить прогрессировать, ведь именно вокруг него могут в будущем выстраивать сборную Казахстана. 20-25 голов Михайлису еще не покорялись, но Никита научился пользоваться диспетчерскими навыками Кертиса Волка
и покорить эти показатели.
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Добавим, что внутреннюю гонку голеадоры казахстанского клуба начнут 3 сентября, когда "Барыс" стартуют в регулярном чемпионате КХЛ в Риге матчем с "Динамо". А 21 августа подопечные Юрий Михайлиса откроют серию контрольных игр - первым соперником станет "Торпедо" из Усть-Каменогорска.
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