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Лидер сборной Казахстана потащит "Барыс" в КХЛ? Еще одна сложность для Юрия Михайлиса

В составе два вратаря, которые обязаны проявить себя в сезоне.

Лидер сборной Казахстана потащит "Барыс" в КХЛ? Еще одна сложность для Юрия Михайлиса
Хенрик Карлссон. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Голкипер сборной Казахстана и "Барыса" Хенрик Карлссон начнет в столичном клубе восьмой сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и может стать ключевой фигурой на своей позиции в команде Юрия Михайлиса. О лидере национальной команды последних лет и его конкуренте - в материале корреспондента Vesti.kz.

39-летний Карлссон отыграл в "Барысе" четыре сезона и по статическим показателям является одним из лучших в истории команды в КХЛ. 199-сантиметровый вратарь выигрывал конкуренцию не только у казахстанцев, которые выступали в национальной команде, но и у других легионеров.

Можно предположить, что канадец Кевин Пулен или Доминик Граховина из Чехии не соответствовали уровню турнира, поэтому надолго не задерживались, но обоих рассматривали как варианты для длительного сотрудничества. Карлссон "пережил" их всех и остается фаворитом на позиции.

В прошлом сезоне Андрей Скабелка берег опытного голкипера, ведь у него был Эдди Паскуале, который должен был проявить себя в новом турнире. И сделал это. С Йони Ортио ситуация иная - он уже играл в КХЛ, но на второй сезон его никто не подписал. Возможно, всему виной не совсем успешная игра в плей-офф.



Выходит, что у "Барыса" два вратаря, которые могут не только взять на себя роль лидера, но и завалить всю кампанию. Под серьезным давлением Карлссон в последний раз играл два сезона назад, когда не оправдал надежд перспективный Граховина, а Ортио был уничтожен в первом же для себя Кубке Гагарина.

Мог "Барыс" подписать исполнителей посерьезнее на ключевую позицию? Скорее всего, да, ведь тот же Дастин Бойд "висит" на предложенном контракте, а это значит, что деньги в бюджете клуба еще есть. Можно было оправдать ситуацию подписанием кого-нибудь из казахстанских вратарей, ведь Карлссон не вечен, но изменений не произведено.

Это может быть не сделано только по одной причине - никто, кроме Сергея Кудрявцева и двух молодых вратарей, не соответствует требованиям клуба. Но и приглашенные легионеры тоже вызывают вопросы. Сможет ли Ортио обойти по статистике Паскуале или Карлссон выдаст лучший свой сезон в КХЛ?

Пока это выглядит сомнительно. Есть риск, что финский вратарь не потащит команду, а шведский ветеран не сможет его подстраховать. Вряд ли роли будут распределены по-другому. Ортио должен играть больше, ведь для этого его и брали, но даже Паскуале заваливал матчи и его меняли. Карлссон всегда должен быть готов выйти на лед.



"Барыс" пропускает достаточно много - результативность команды практически соответствует надежности в обороне. Если не сработают схемы в атаке, то именно от обороны с голкипером будет зависеть успешность "Барыса". Пока такой резерв не проглядывается. Надеемся, что оба вратаря понимают - от них требуется прыгнуть выше головы. "Барыс" в новом сезоне к фаворитам не относят, поэтому нужны герои

"Барыс" не так богат, поэтому рискнул, выбрав эту пару во вратарскую бригаду. Осталось надеяться, что они не подведут. Должны им помочь и полевые игроки, ведь защита ворот - это задача не только голкипера, но и всей команды. Если сработают Ортио с Карлссоном, то другие линии обязаны их поддержать. Только тогда план сработает. Иных вариантов сейчас нет.

Будут разбиты, как "Астана" в ЛЧ? Как "Барыс" может "повторить" результат чемпионов КПЛ в КХЛ

Напомним, "Барыс" начнет сезон в КХЛ выездной серией, которая стартует 3 сентября в Риге. До официальных матчей казахстанская команда планирует провести несколько контрольных игр - 21 августа "Барыс" примет "Торпедо" из Усть-Каменогорска. Первый соперник столичной команды уже объявил состав.

Повезло с календарем? Как "Барыс" стартует в новом сезоне КХЛ

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Скабелка Андрей Сборная РК по хоккею

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