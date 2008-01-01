Будут разбиты, как "Астана" в ЛЧ? Как "Барыс" может "повторить" результат чемпионов КПЛ в КХЛ

У обоих команд похожие трудности перед важными матчами.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 20:28
Казахстанский клуб "Барыс" через две недели начнет борьбу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и может столкнуться с определенными проблемами, которые, скорее всего, не позволили накануне шестикратному победителю КПЛ "Астане" продвинуться дальше по сетке Лиги чемпионов. О простое и некоторые других моментах - в материале корреспондента Vesti.kz.

Лидер последних лет в казахстанском футболе был разбит в Бресте местным "Динамо", что обнажило проблемы фаворита. Похожие последствия могут вскрыться и у "Барыса", который может не успеть полноценно подготовиться к регулярному чемпионату. Но у хоккейного клуба есть преимущество - он будет бороться за высокие позиции дольше, чем в одном матче.

Оптимальная форма

"Барысу" предстоит практически сразу вступить в официальные матчи. Для команды, конечно, предусмотрены контрольные игры, но у тренерского штаба не так много времени на исправление ошибок, которые будут выявлены. Разгоняться команде придется по ходу регулярного сезона в КХЛ, а это опасно для результата.

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Сыгранность

Новичков практически нет. От второй пятерки и ниже по ротации команда никого не потеряла. Для результата это хорошо, но в первой атакующей тройке, а в партнеры к Линусу Виделлю мы рассматриваем Мэтта Фрэттина с Якобом Лильей, сразу два новичка. От этого трио в первую очередь зависит успешность клуба.

Игровая практика

"Барыс" сыграет с казахстанскими клубами, которые прежде выступали в ВХЛ, а сейчас перетрясли свои составы. Еще один матч - встреча с "Автомобилистом". Его, скорее всего, отменят из-за вспышки коронавируса в составе соперника. И все равно - четыре-пять игр за короткий срок. С одной стороны, поможет наиграть связки, а с другой - мало для полноценной подготовки. "Барысу" нужно успеть сделать многое за 10-12 дней.

Соревновательный тонус

Будет ли борьба? Когда команда играет в предсезонных турнирах, а особенно как хозяин площадки, то играет с удвоенной ответственностью. Сейчас же ситуация иная. Оппоненты ниже классом, и борьбу сложно ожидать. В КХЛ как скорости, так и азарт, будут иными. Параллель с "Астаной" сюда подходит лучше всего.

Комплектация состава

"Барыс" сохранил практически полный состав, пригласив несколько новых исполнителей. Как сыграет этот вариант команды? Сложно сказать, ведь пока мы видим только их статистику и былые достижения. Потенциально, результат должен быть ниже, чем в последних сезонах, но добирать игроков можно будет по ходу турнира.

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Напомним, регулярный сезон в КХЛ должен стартовать 2 сентября, а "Барыс" вступит в борьбу на следующий день, 3 сентября, игрой против рижского "Динамо". Предварительно команда, которая только накануне собралась в полном составе, проведет несколько контрольных игр. Первая игра с "Торпедо" из Усть-Каменогорска пройдет 21 августа.

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