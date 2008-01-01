В клубе КХЛ случилась вспышка коронавируса после победного турнира

В "Сибири
" зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусом у хоккеистов, тренреов и персонала после возвращения с предсезонного турнира памяти Ивана Ромазана в Магнитогорске, на котором новосибирцы стали победителями.
Как сообщает официальный сайт
клуба, тестировано было проведено 17 августа. Команда вынуждена отказаться от участия в предсезонном турнире в Челябинске, который пройдет с 23 по 27 августа.
"Все заболевшие находятся в режиме изоляции и проходят необходимый курс лечения", - говорится в заявлении "Сибири".
Новый сезон КХЛ должен стартовать 2 сентября.