В клубе КХЛ случилась вспышка коронавируса после победного турнира

Заразились игроки, тренеры и персонал.

Фото: ХК "Сибирь"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 19:51
В "Сибири" зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусом у хоккеистов, тренреов и персонала после возвращения с предсезонного турнира памяти Ивана Ромазана в Магнитогорске, на котором новосибирцы стали победителями. 

Как сообщает официальный сайт клуба, тестировано было проведено 17 августа. Команда вынуждена отказаться от участия в предсезонном турнире в Челябинске, который пройдет с 23 по 27 августа.

"Все заболевшие находятся в режиме изоляции и проходят необходимый курс лечения", - говорится в заявлении "Сибири". 

Новый сезон КХЛ должен стартовать 2 сентября. 
Метки:
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Сегодня 19:51
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