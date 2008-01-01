Шведские хоккеисты присоединились к "Барысу" на сборах

Сезон начнется 3 сентября.

Линус Виделль. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
Сегодня 21:13
Шведские легионеры "Барыса" присоединились к клубу на предсезонных сборах в Нур-Султане. 

Защитник Виктор Сведберг и нападающие Линус Виделль и Якоб Лилья прибыли в Казахстан и уже начали тренироваться с командой. 

В прошлом сезоне Виделль набрал 34 (11+23) очка в 42 матчах, а Сведберг, пропустивший большую часть чемпионата из-за травмы, успел отметиться тремя результативными передачами в 15 играх. В межсезонье к "Барысу" присоединился Лилья, ранее выступавший за "Коламбус" из НХЛ.

Сборы "Барыс" начал в начале августа полностью казахстанским составом. Затем к команде присоединились легионеры из Северной Америки.

Новый сезон "Барыс" начнет 3 сентября гостевым матчем с рижским "Динамо", а 11 сентября должен провести первую домашнюю игру - соперником станет китайский "Куньлунь", который будет базироваться в России. 
Метки:
Барыс в КХЛ Лилья Якоб КХЛ
Хоккей КХЛ
0
Сегодня 21:13
© 2008 - 2020 ТОО «EML»