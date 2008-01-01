Шведские хоккеисты присоединились к "Барысу" на сборах

Шведские легионеры "Барыса
" присоединились к клубу на предсезонных сборах в Нур-Султане.
Защитник Виктор Сведберг
и нападающие Линус Виделль
и Якоб Лилья
прибыли в Казахстан и уже начали тренироваться с командой.
В прошлом сезоне Виделль набрал 34 (11+23) очка в 42 матчах, а Сведберг, пропустивший большую часть чемпионата из-за травмы, успел отметиться тремя результативными передачами в 15 играх. В межсезонье к "Барысу" присоединился Лилья, ранее выступавший за "Коламбус" из НХЛ.
Сборы "Барыс" начал в начале августа полностью казахстанским составом. Затем к команде присоединились
легионеры из Северной Америки.
Новый сезон "Барыс" начнет
3 сентября гостевым матчем с рижским "Динамо", а 11 сентября должен провести первую домашнюю игру - соперником станет китайский "Куньлунь", который будет базироваться в России.