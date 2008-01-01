Ждут "Барыс"? Как клубы-конкуренты с "Востока" готовятся к сезону в КХЛ

Казахстанский "Барыс"
начнет новый сезон в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) с матча против рижского "Динамо"
, но столичный клуб не провел ни одного контрольной игры, в отличие от конкурентов по Восточной конференции. Казанский "Ак Барс"
выиграл два матча из трех, а "Авангард" забил в двух встречах десять шайб. Подробнее о результатах фаворитов турнира на "Востоке" - в материале корреспондента Vesti.kz
.
"Барыс" планирует
провести пять матчей до старта в КХЛ и выйдет на лед за две недели до официальных игр. Игровая практика конкурентов выглядит насыщеннее.
"Ак Барс"
Казанцы вышли на лед в конце июля, и начали с поражения "Нефтехимику" (2:3). Через день фавориты конференции взяли реванш (4:1), а затем переиграли "Нефтяник" из ВХЛ (3:2). Впереди у "хищников" турнир с другими обладателями Кубка Гагарина - СКА, "Металлургом" и "Салаватом Юлаевым".
"Металлург"
Магнитогорцы провели три матча из семи запланированных. В течение четырех дней "Металлург" обыграл "Амур" (5:2) и "Сибирь" (3:2), но уступил "Автомобилисту" (2:3). Впереди у "сталеваров" вышеупомянутый турнир, 30 августа - игра с "Трактором".
"Авангард"
16 голов за 120 минут игрового времени омичи забили вместе с московским "Динамо". Команды обменялись результативными победами (3:4 и 7:2). Обыграл "Авангард" и другой московский клуб - "Спартак" (2:1). По плану у омской команды еще одна игра - с "Амуром" (19 августа).
"Автомобилист"
Без Найджела Доуса
российская команда планирует пройти марафон в 10 предсезонных игр. Дистанцию клуб из Екатеринбурга начал с поражения от "Салавата Юлаева" (4:6), пропустив пять шайб в третьем периоде. На следующий день был взят реванш (3:1), а затем обыграны "Металлург" (3:2) и "Амур" (1:0 по буллитам). В пятом матче "Автомобилист" уступил "Сибири" (1:3).
"Сибирь"
Несостоявшийся соперник "Барыса" по плей-офф выиграл два последних матча в предсезонной подготовке - против "Автомобилиста" (3:1) и "Амура" (5:2). Есть в активе "Сибири" и одна победа: новосибирцы начали с поражения "Амуру" (0:3), но затем взяли реванш в буллитной серии (5:4). Обыгрывал "Сибирь" и "Металлург" (2:3).
"Салават Юлаев"
До чемпионского турнира клуб из Уфы только один матч проиграл в основное время - "Автомобилисту" (1:3). В других четырех встречах, если бы они были в регулярном чемпионате, "Салават Юлаев" набирал бы хотя бы очко: обыграны были "Автомобилист" (6:4) и "Нефтехимик" (8:3), а в матчах с "Северсталью" (2:1) и "Трактором" (3:4) потребовался овертайм.
"Барыс" проведет товарищеские матчи с клубами КХЛ и ВХЛ
Добавим, что первый матч регулярного чемпионата КХЛ для "Барыса" запланирован в Риге против "Динамо" 3 сентября. Казахстанский клуб одним из последних начал тренировочный лагерь, а контрольные игры проведет в течение 10 последних дней августа.
Мнением о подготовке поделился
экс-защитник "Барыса" Максим Семенов, который в новом сезоне войдет в тренерский штаб казахстанского клуба. Наставником в клубе стал Юрий Михайлис.
Фото: ХК "Барыс"©
"Играл против Ковалева и Овечкина". Новый тренер "Барыса" - о карьере в КХЛ и выходе в финал Кубка Гагарина