Канадский тафгайвспомнил, как получил премию от руководства российского "" за победу в драке с матче с "". Его слова приводит РИА Новости.В сезоне-2012/13 Гиллис победил кагадского тафгая "Барыса", который до казахстанского клуба играл за "Витязь"."До этого матча мне не удавалось завалить Джонни, я даже сломал руку в четырех местах в одной из драк с ним. Так что я специально тренировался и не пил целый месяц, чтобы быть в шикарной форме. Даже проводил спарринги с одноклубниками. Наступает тот самый матч... И я вырубаю Мирасти!После игры босс "Витязя" толкнул целую речь о нашей драке и вручил мне конверт за победу. В нем лежало три тысячи долларов, а купюры были новенькими и хрустящими. В России со мной шикарно обращались!Сын босса клуба объяснил мне, что его папа так отметил меня. Он поднял много денег на нашей драке. Оказывается, многие его друзья ставили на Джонни, потому что они его знали по "Витязю", - рассказал Гиллис в эфире подкаста Spittin Chicklets.В своем единственном сезоне за "Барыс" Мирасти провел 10 матчей и отметился одной результативной передачей при 17 минутах штрафа. Всего в КХЛ у канадца три (1+2) балла и 214 минут штрафа в 40 играх.