Двукратный обладатель Кубка Гагарина высказался о переезде "Барыса" в Казань и ситуации с легионерами

Известный хоккейный эксперт, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе "Ак Барса", а ныне комментатор КХЛ ТВ Алексей Бадюков
в беседе с "Реальным временем
" поделился мыслями о возможном базировании казахстанского "Барыса"
в Казани.
"С матчами "Барыса" на "Татнефть-Арене" был бы хороший вариант. Я думаю, что и в Казани достаточно болельщиков "Барыса", тем более что пускать зрителей будут немного - около десяти процентов от заполняемости стадиона. А что касается хоккейной инфраструктуры или проживания, то в Казани для этого есть все, тут вообще никаких проблем не будет. Да и местоположение удачное.
Все-таки в Татарстане и Казахстане живут народы, которые относятся друг к другу с уважением. Тем более хоккейная братия, хоккейная семья - она всегда была сплоченной. В каких-то бытовых вещах "Ак Барс" даже будет помогать "Барысу", и нурсултанцы это прекрасно знают. И если бы они поехали, допустим, в ту же Уфу, там было бы то же самое. Потому что все окунулись в это ведро по полной.
Так что "Барыс" ни в коем случае не находится в проигрышной ситуации оттого, что не будет играть дома. Болельщики в любом случае будут смотреть по телевидению и поддерживать. Понятно, что дом есть дом, домашняя раздевалка и так далее, но сейчас все в таких условиях", - сказал Бадюков.
Также эксперт высказался по поводу ситуации с легионерами "Барыса". Накануне в команду прибыла первая партия
иностранных игроков.
"Барыс" без легионеров - это будет другая команда, - продолжает Бадюков. - А учитывая летнюю селекционную кампанию, то и с ними, наверное, тоже. Найт ушел, непонятно, подпишут ли Бойда. Два центральных нападающих - это все-таки ощутимая потеря. Виделль все-таки не совсем центральный нападающий, учитывая, как он играл в Риге. Волк тоже игрок второго звена. Потерей является и уход Паскуале. Не говоря уже об уходе Скабелки. Это совсем другая команда. Новичок Лилья пока вызывает вопросы: заиграет - не заиграет, когда подъедет - непонятно. В "Барысе" всегда было достаточно много легионеров, не так, как в российских клубах. Без них это будет, конечно, другой состав".
Новый сезон КХЛ, старт которого намечен на 2 сентября, команда Михайлиса откроет выездной серией из трех матчей. "Барыс" ждут встречи с рижским "Динамо" (3 сентября), минским "Динамо" (5 сентября) и с ЦСКА (7 сентября).
Однако до сих пор неясно, в каком городе Казахстана или России "Барыс" будет проводить домашние матчи в рамках чемпионата КХЛ.