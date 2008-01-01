"Не игрок плей-офф? Это смех". Шуми Бабаев ответил критикам Доуса и про зарплату в 140 миллионов

Агент Шуми Бабаев
, представляющий интересы нападающего сборной Казахстана Найджела Доуса
, ответил критикам хоккеиста и рассказал о финансовых запросах своего подопечного.
В июле Доус подписал годичный контракт с казанским "Ак Барсом"
. Предыдущие два сезона он отыграл за "Автомобилист"
из Екатеринбурга, а перед этим провел семь лет в "Барысе"
, где и был натурализован.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Доус записал на свой счет 50 (20+30) очков при показателе полезности "-5" и 13 минутах штрафного времени. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Доуса одна результативная передача при показателе полезности "-2".
- Откуда берутся разговоры, что он не игрок плей-офф? Вообще не понимаю. Если говорить об "Автомобилисте", то там надо других крайних искать. То, что крайним сделали Найджела Доуса, пускай остается на совести тех людей, которые об этом говорят. До этого у него все было в порядке и в плей-офф, и с партнерами.
Вы знаете, мы разговаривали только с двумя командами, не было никаких других. В СМИ появляется информация, якобы просили 140 миллионов (рублей за сезон), а затем согласились на 30. Это просто смех! Мы вообще не торговались.
У нас была определенная цифра в разговорах с "Ак Барсом". Она была согласована давно. Мы просто созвонились, и они сказали, что да, готовы. И все, больше ничего не обсуждали. Эта сумма устраивала обе стороны. Никакой торговли вообще не было. Это "Бизнес Online" написал. Они там внутри и не знают правду.
Это очень сильное пополнение для "Ак Барса". У них сильнейшая команда на Востоке. Судя по составу, команда уровня финала Кубка Гагарина, а дальше - как пойдет. Тем более Дмитрий Квартальнов умеет работать. Сейчас Найджелу Доусу надо добраться до Казани. Виза у него есть, все есть. Теперь ждем, когда разрешат прилететь. Так что все нормально. Уверен, у него там все получится, - рассказал Бабаев на своей странице в Instagram.
Напомним, что за сезон в "Ак Барсе" Доус получит 60 миллионов рублей. Это в 2,5 раза меньше зарплаты в "Автомобилисте" - 150 миллионов рублей за сезон, что делало его вторым самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ.