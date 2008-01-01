В "Барыс" прибыли еще не все легионеры. Известны имена прилетевших

Команда проводит сбор в Нур-Султане.

Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 09:31
Накануне первая группа легионеров прибыла в расположение "Барыса", проводящего сбор в Нур-Султане.

По информации Bestnews.kz, в числе прилетевших оказались капитан "Барыса" Даррен Диц, защитник Джесси Блэкер, а также два нападающих - Кертис Волк и Мэтт Фрэттин.

Напомним, Диц, Волк и Блэкер имеют казахстанское гражданство и выступают за сборную Казахстана. В ближайшее время игроки должны пройти медобследование и сдать ПЦР-тесты на наличие коронавируса.

Отмечается, что европейские игроки "Барыса" прибудут чуть позже.

Казахстанские игроки "Барыса" уже прошли медобследование и приступили к сборам под руководством нового главного тренера Юрия Михайлиса. В Нур-Султане команда проведет контрольные матчи с "Автомобилистом" (31 августа), а также с усть-каменогорским "Торпедо" (21 и 23 августа) и карагандинской "Сарыаркой" (27 и 29 августа).

Новый сезон КХЛ, старт которого намечен на 2 сентября, команда Михайлиса откроет выездной серией из трех матчей. "Барыс" ждут встречи с рижским "Динамо" (3 сентября), минским "Динамо" (5 сентября) и с ЦСКА (7 сентября). 
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Сегодня 09:31
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