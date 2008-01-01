Возвращается в "Барыс"? Бойд отклонил выгодное предложение от российского топ-клуба

Ранее казахстанский клуб предложил форварду новый контракт.

Дастин Бойд. Фото: ХК "Барыс"

Выступление нападающего сборной Казахстана Дастина Бойда в следующем сезоне КХЛ находится под большим вопросом, сообщает "Шайба.kz".



Недавно хоккеист отклонил очень хорошее предложение от топового и титулованного российского клуба. Причина - семейные обстоятельства. Скорее всего, Бойд останется у себя дома в Канаде до ноября текущего года, после чего наступит ясность, где он продолжит карьеру.



При этом Бойд и его агент уже на протяжении долгого времени никак не контактируют с "Барысом". Между игроком и клубом возникли разногласия. Это связано с выплатой бонусов и премий по контракту, истекшему 30 апреля.



В прошедшем сезоне 34-летний форвард сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 51 матч и набрал 20 (12+8) очков, в пяти играх плей-офф записал в актив два (1+1) очка.



Сообщалось, что "Барыс" предложил Бойду новый контракт по окончании сезона, но форвард так и не ответил.



За "Барыс" нападающий отыграл восемь сезонов. Бойд принял участие в 451 встрече и набрал 278 (132+146) очков. Также форвард вместе со сборной Казахстана сыграл на трех чемпионатах мира и одном отборочном цикле к Олимпийским играм.