"Барыс" лишили канадского тафгая из НХЛ

На счету нападающего 222 очка в 452 матчах.

Джей Си Липон. Фото: jetsmedia.ca
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Сегодня 16:53
Нападающий Джей Си Липон из системы клуба Национальной хоккейной лиги "Виннипег Джетс" получил предложение от одного из клубов Континентальной хоккейной лиги. Об этом в своем твиттере сообщил агент Алеша Пилко.

27-летний канадский хоккеист последний раз попадал в основную команду "Виннипега" в сезоне-2015/16. В прошедшем регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги Липон набрал 31 (13+18) балл в 61 матче за фарм-клуб "Виннипега". Всего в АХЛ нападающий провел 452 матча, набрав 222 (80+142) балла и 839 штрафных минут.

Ранее в "Барысе" сообщили, что намерены подписать еще одного-двух новичков. В межсезонье казахстанский клуб пополнили трое игроков: вратарь Йони Ортио, нападающие Мэтт Фрэттин и Якоб Лилья.

Однако журналист "Спорт-Экспресса" Алексей Шевченко сомневается, что предложение Липону сделал "Барыс". По словам хоккейного эксперта, сейчас казахстанскому клубу не до трансферов.

Речь идет о том, что до сих пор неясно, в каком городе Казахстана или России "Барыс" будет проводить домашние матчи в рамках чемпионата КХЛ. Вдобавок "Снежные Барсы" и "Номад" снялись с МХЛ и ВХЛ соответственно, следующий сезон команды проведут в чемпионате Казахстана.

Старт нового сезона КХЛ намечен на 2 сентября.
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Сегодня 16:53
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