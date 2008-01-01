Президент КХЛ прокомментировал ситуацию с домашними матчами "Барыса" в новом сезоне

Команда уже знает расписание игр.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 20:00
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о ситуации с иностранными командами КХЛ, среди которых казахстанский "Барыс". Его слова передает "Чемпионат". 

Ранее клуб из Нур-Султана сообщил, что продолжает работу по месту проведения домашних матчей в новом сезоне. До этого Морозов не исключал, что клуб может переехать в Россию на некоторое время. 

"Что касается закрытых границ, то мы следим за той ситуацией, которая складывается в мире, в наших регионах, - говорит Морозов. - Пока что календарь составлен так, что минское "Динамо", "Йокерит" и "Барыс" начинают сезон матчами на выезде. В Казахстане на данный момент вообще запрещено проводить спортивные мероприятия, но команда уже тренируется.

Надеемся, что ситуация стабилизируется и "Барыс" сможет проводить домашние матчи после того, как вернется с выезда. "Динамо" (Рига) начинает дома. У нас есть понимание, как это будет выстроено. Ограничения позволят рижанам начать сезон дома". 

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Новый сезон "Барыс" начнет 3 сентября гостевым матчем с рижским "Динамо", а 11 сентября должен провести первую домашнюю игру - соперником станет китайский "Куньлунь", который будет базироваться в России. 

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