"Барыс" объявил решение по своим двум командам после ухода из российских лиг

Клуб объяснил, почему пошел на этот шаг.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 16:09
Столичный "Барыс" на официальном сайте объявил, что две команды из его системы предстоящий сезон проведут в чемпионате Казахстана. 

Фарм-клуб "Номад" снялся с Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), а "Снежные Барсы" - с Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Решение принято в связи с текущей эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, подчеркивается в сообщении клуба. 

В ВХЛ "Номад" успел провести один сезон, а "Снежные Барсы" выступали в МХЛ - с 2011 года. Обе команды в минувшем сезоне не смогли выйти в плей-офф. 

Расписание матчей "Номада" и "Снежных Барсов" в чемпионате Казахстана будет опубликовано позднее. Ранее стало известно, что Федерация хоккея перестраивает календарь - вместе с клубами из системы "Барыса" в турнир перешли карагандинская "Сарыарка" и усть-каменогорское "Торпедо", снявшиеся с ВХЛ. 
Метки:
Барыс в КХЛ Снежные Барсы Номад ХК Коронавирус ОЧРК Чемпионат Казахстана по хоккею КХЛ
Хоккей КХЛ
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Сегодня 16:09
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