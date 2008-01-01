"Барыс" объявил решение по своим двум командам после ухода из российских лиг

Столичный "Барыс
" на официальном сайте
объявил, что две команды из его системы предстоящий сезон проведут в чемпионате Казахстана.
Фарм-клуб "Номад
" снялся с Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), а "Снежные Барсы
" - с Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Решение принято в связи с текущей эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, подчеркивается в сообщении клуба.
В ВХЛ "Номад" успел провести один сезон, а "Снежные Барсы" выступали в МХЛ - с 2011 года. Обе команды в минувшем сезоне не смогли выйти в плей-офф.
Расписание матчей "Номада" и "Снежных Барсов" в чемпионате Казахстана будет опубликовано позднее. Ранее стало известно, что Федерация хоккея перестраивает
календарь - вместе с клубами из системы "Барыса" в турнир перешли карагандинская "Сарыарка" и усть-каменогорское "Торпедо", снявшиеся
с ВХЛ.